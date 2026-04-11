Сколько стоят помидоры и огурцы в городах Казахстана в апреле 2026 года

Для чистоты эксперимента мы взяли за основу помидоры небольшого размера (красные) и помидоры размером побольше (розовые). При этом мы не берем в учет цены на красные маленькие помидоры черри. Огурцы же для обзора цен выбраны стандартного размера. Все цены, указанные ниже, приведены за килограмм.

В Алматы в супермаркетах крупных торговых сетей продаются помидоры в разном ценовом диапазоне. Томаты среднего размера (красные), выращенные в теплице, можно купить за 1600-1900 тенге, тогда как большие помидоры (розовые) стоят 2400 тенге. Цена на помидоры на базаре существенно ниже, начинаются от 1150 тенге.

Огурцы в супермаркетах крупных торговых сетей продают по ценам от 900 до 1200 тенге в зависимости от размера. На базарах можно найти огурцы подешевле — за 700-900 тенге.

В городе Конаев стоимость помидоров — в диапазоне 1200-1900 тенге, огурцов — 700-1200 тенге.

В Талдыкоргане обычные красные помидоры стоят 1400 тенге, розовые — по 1800 тенге. Огурцы в среднем стоят 900-1000 тенге. Но на базарах — оптовках или рынках — огурцы намного дешевле: по 500-600 тенге.

В Усть-Каменогорске помидоры можно купить за 1650-2100 тенге, огурцы за 1000-1300 тенге.

В Семее цена на помидоры начинается от 1500 тенге, стоимость огурцов колеблется в пределах 700-1200 тенге.

В Павлодаре можно купить помидоры по 1150-1600 тенге, огурцы — за 750-1150 тенге.

В Петропавловске в специализированных овощных магазинах цена на помидоры колеблется от 1350 до 1500 тенге, на огурцы — от 580 до 590 тенге. В супермаркетах эти овощи стоят подороже. Помидоры от 1600 до 2200 тенге, огурцы — от 700 до 800 тенге.

В Кокшетау небольшого размера помидоры стоят 1650 тенге, те, что побольше — 2350 тенге. Огурцы Рава стоят 750-900 тенге.

В Караганде стоимость помидоров составляет от 1300 до 1700 тенге, цена на огурцы — 800-1300 тенге.

В Жезказгане помидоры можно купить по 1400-1800 тенге, огурцы — по 900-1500 тенге.

В Костанае помидоры поменьше размером стоят 1435 тенге, за помидоры побольше придется заплатить не менее 2100 тенге. Цена на огурцы начинается от 630 тенге. Тепличные огурцы стоят 1320 тенге, рудненские (местные) — 1725 тенге.

В супермаркетах и на рынках Актобе помидоры стоят в среднем 1100-1287 тенге, огурцы по 630-770 тенге.

В Уральске за помидоры придется отдать от 900 до 1800 тенге, за огурцы — от 800 до 1500 тенге.

В Атырау цены на помидоры держатся в пределах 850-900 тенге, огурцы стоят в среднем 900 тенге.

В Актау стоимость помидоров в среднем от 900 до 1200 тенге, огурцов — около 800-900 тенге.

В Кызылорде помидоры в среднем стоят 1200 тенге, огурцы — 800 тенге.

В Шымкенте цена на овощи также отличается в зависимости от того, где их покупать. Например, помидоры на базаре стоят 1 200-2 200 тенге, в супермаркете—1 600-2200 тенге. Огурцы на базаре можно купить за 700-1 200 тенге, в супермаркетах — за 1 500-2 000 тенге.

Цена на помидоры в Туркестане — 1100-1300 тенге, а на огурцы — 700-800 тенге.

В Таразе помидоры красные продаются за 1300-1600 тенге, те, что побольше размером — от 1800 тенге и выше. Цена на огурцы начинается от 500 тенге на базаре, до 700 тенге в супермаркетах.

Продавцы отмечают, что с наступлением лета ассортимент и количество овощной продукции будет шире, и поэтому цены на свежие, только что выращенные помидоры и огурцы могут быть ниже, как минимум на базарах. Точные цены зависели и будут зависеть от сорта, страны импорта (или региона местного производства) и конкретной торговой точки.

Ранее мы рассказывали, сколько стоят цветы в городах Казахстана.