Во сколько обойдется казахстанцам обязательная страховка жилья

— Сейчас мы с Азиатским банком развития и Всемирным банком разрабатываем этот проект, то есть вводим страхование домов на случай чрезвычайной ситуации. Кто сколько будет платить сейчас неизвестно, так как ведется учет, может 5 тысяч тенге, а может и 1 тысяча тенге в год, если плохой дом. Но в случае затопления, землетрясения, компенсацию можно будет получить страховкой, — рассказал вице-премьер.

Вопрос обязательного страхования сегодня обсуждается экспертами.

— Никакой шумихи не ожидается, так как для владельца большого, дорогого дома будет не более 50 тысяч тенге в год, а для простого дома в селе будет стоить 1-2 тысячи тенге в год, не выше, максимум до 5 тысяч тенге. Это будет обязательно, но только в регионах, подверженных риску чрезвычайных ситуаций, — добавил Канат Бозумбаев.

Напомним, в апреле законопроект об обязательном страховании жилья от стихийных бедствий был размещен на портале «Открытые НПА».

Что изменится в страховании жилья в Казахстане с 2026 года — читайте в материале агентства Kazinform.