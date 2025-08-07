РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:17, 07 Август 2025 | GMT +5

    Во сколько обойдется казахстанцам обязательная страховка жилья

    Ставки будут дифференцированы в зависимости от степени риска и региона. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра РК Канат Бозумбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Страхование жилья
    Коллаж: Kazinform; Midjourney

    — Сейчас мы с Азиатским банком развития и Всемирным банком разрабатываем этот проект, то есть вводим страхование домов на случай чрезвычайной ситуации. Кто сколько будет платить сейчас неизвестно, так как ведется учет, может 5 тысяч тенге, а может и 1 тысяча тенге в год, если плохой дом. Но в случае затопления, землетрясения, компенсацию можно будет получить страховкой, — рассказал вице-премьер.

    Вопрос обязательного страхования сегодня обсуждается экспертами.

    — Никакой шумихи не ожидается, так как для владельца большого, дорогого дома будет не более 50 тысяч тенге в год, а для простого дома в селе будет стоить 1-2 тысячи тенге в год, не выше, максимум до 5 тысяч тенге. Это будет обязательно, но только в регионах, подверженных риску чрезвычайных ситуаций, — добавил Канат Бозумбаев.

    Напомним, в апреле законопроект об обязательном страховании жилья от стихийных бедствий был размещен на портале «Открытые НПА».

    Что изменится в страховании жилья в Казахстане с 2026 года — читайте в материале агентства Kazinform.

    Теги:
    Страхование Жилье Канат Бозумбаев
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают