Частное и государственное: что изменится в страховании жилья в Казахстане

По официальным данным, 75% территории Казахстана подвержено риску стихийных бедствий – от землетрясений до наводнений и лесных пожаров. В 2024 году ущерб от ЧС составил почти 460 млрд тенге – в 2,6 раза больше, чем годом ранее. Несмотря на это, застраховано всего 3,2% жилого фонда, в Алматы, который подвержен высоким рискам землетрясений и наводнений, этот показатель составляет – 7,7%.

Добровольное страхование в частных компаниях

На сегодня страхование жилища осуществляется в рамках добровольного страхования имущества. Лицензию по данному виду страхования имеют 15 страховых организаций из 25.

Коллаж: Kazinform; Midjourney

Какие риски можно застраховать

Добровольное страхование предполагает большую свободу. Клиент может выбрать покрытие только одного риска или сразу всех возможных - включая залив, пожар, взрыв, противоправные действия третьих лиц, стихийные бедствия. Стоимость страховых услуг, а также условия компенсации варьируются, поэтому важно внимательно читать условия и порядок действий при наступлении страхового случая. Большинство таких договоров страхования – 96% – оформляются не для защиты дома, а потому что это требует банк при совершении операций с недвижимостью (например, в случае ипотеки).

Факторы, влияющие на стоимость

При расчете стоимости полиса страховые компании учитывают несколько ключевых параметров:

Рыночная стоимость недвижимости. Чем выше цена объекта, тем больше страховая премия.

Географическое расположение. В регионах с повышенной сейсмоопасностью, например в Алматы, тарифы выше.

Год постройки и техническое состояние. Старые здания оцениваются как более рискованные, поэтому их страхование обходится дороже.

Степень покрытия рисков. Базовый полис включает защиту от пожаров и затоплений, в то время как расширенный охватывает также кражи, стихийные бедствия и другие угрозы.

Франшиза. Этот параметр определяет сумму, которую страхователь берет на себя при наступлении страхового случая.

Средний тариф на страхование недвижимости варьируется от 0,1% до 0,35% от рыночной стоимости объекта. Например, если квартира стоит 30 млн тенге, то годовая стоимость полиса составит от 24 000 до 90 000 тенге.

Ранее мы писали, сколько стоит страхование жилья в городах Казахстана.

Недостатки:

недоступность тарифов для сельчан и малообеспеченных граждан;

покрытие ущерба ограничено условиями договора;

центры принятия решений – в городах.

Что предлагает государство: обязательное страхование с 2026 года

Законопроект об обязательном страховании жилища от стихийных бедствий предполагает запуск единой государственной системы страхования жилья от стихийных бедствий. Согласно документу, обязательное государственное страхование жилища от стихийных бедствий в Казахстане планируется ввести с 2026 года. Оно будет обязательным для всех собственников жилья.

Фото: Алтынай Сагиндыкова / Kazinform

Кто будет проводить страхование

Оператором станет специально созданная Государственная страховая организация (ГСО), находящаяся под государственным контролем. Ее работа будет перестраховываться через международные организации, что обеспечит устойчивость фонда в случае крупных катастроф.

Стоимость обязательного страхования жилья

Размер годового страхового взноса планируют связать со ставкой имущественного налога. Ожидается:

базовая ставка от 1 000 до 20 000 тенге в год;

корректировка с учетом регионального уровня риска;

скидки за устойчивое жилье (например, за сейсмостойкость или противопожарные меры).

Для социально-уязвимых категорий граждан государство покроет взносы полностью или частично.

Какие риски будут застрахованы

Согласно проекту, обязательное страхование жилья в Казахстане охватит только стихийные бедствия:

землетрясения,

наводнения,

паводки,

природные лесные пожары.

Таким образом, жилье будет защищено от наиболее частых и разрушительных бедствий.

Что получит застрахованный собственник жилья

На первом этапе — компенсация на неотложные нужды. Размер составит 500-кратный объем годового взноса:

при 1 000 тенге — компенсация 500 000 тенге;

при 20 000 тенге — 10 млн тенге.

В дальнейшем система позволит покрывать расходы на капитальный ремонт или новое жилье.

Где обязательное страхование жилья особенно актуально

Наибольшее внимание уделят регионам с повышенными природными рисками. Особенно это касается южных и юго-восточных областей.

По информации МЧС:

К паводкам уязвимы два города республиканского значения и шесть областей.

В сейсмоопасной зоне находятся два города и 13 областей.

Наименее подвержены рискам: Астана, Акмолинская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

Зачем нужно обязательное страхование жилья?

Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

Государственная система создается не вместо частной, а в дополнение к ней, как гарантированная базовая защита для всех. Это позволит:

быстро оказывать помощь пострадавшим при ЧС;

снизить нагрузку на бюджет;

повысить финансовую устойчивость домохозяйств;

стимулировать культуру страхования в стране.

Таким образом, государственное страхование – это не альтернатива добровольному, а гарантированный минимум для всех. Оно должно закрыть «страховой разрыв», в частности, ситуацию, когда жилье находится в опасной зоне, но не застраховано. При этом добровольные страховые договоры останутся актуальными – для тех, кто хочет большего покрытия и дополнительных условий.

Ранее разработку системы обязательного страхования жилищ от стихийных бедствий проверил вице-премьер Канат Бозумбаев.