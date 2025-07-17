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    08:00, 17 Июль 2025 | GMT +5

    Частное и государственное: что изменится в страховании жилья в Казахстане

    В Казахстане с 2026 года планируют ввести обязательное страхование жилья от стихийных бедствий. Сейчас защитить свое имущество можно только через добровольные полисы в частных страховых компаниях – но участие остается низким, передает корреспондент агентства Kаzinform. 

    Страхование жилья
    Фото: Midjourney

    По официальным данным, 75% территории Казахстана подвержено риску стихийных бедствий – от землетрясений до наводнений и лесных пожаров. В 2024 году ущерб от ЧС составил почти 460 млрд тенге – в 2,6 раза больше, чем годом ранее. Несмотря на это, застраховано всего 3,2% жилого фонда, в Алматы, который подвержен высоким рискам землетрясений и наводнений, этот показатель составляет – 7,7%.

    Добровольное страхование в частных компаниях

    На сегодня страхование жилища осуществляется в рамках добровольного страхования имущества. Лицензию по данному виду страхования имеют 15 страховых организаций из 25.

    Страхование жилья
    Коллаж: Kazinform; Midjourney

    Какие риски можно застраховать

    Добровольное страхование предполагает большую свободу. Клиент может выбрать покрытие только одного риска или сразу всех возможных - включая залив, пожар, взрыв, противоправные действия третьих лиц, стихийные бедствия. Стоимость страховых услуг, а также условия компенсации варьируются, поэтому важно внимательно читать условия и порядок действий при наступлении страхового случая. Большинство таких договоров страхования – 96% – оформляются не для защиты дома, а потому что это требует банк при совершении операций с недвижимостью (например, в случае ипотеки). 

    Факторы, влияющие на стоимость

    При расчете стоимости полиса страховые компании учитывают несколько ключевых параметров:

    • Рыночная стоимость недвижимости. Чем выше цена объекта, тем больше страховая премия.
    • Географическое расположение. В регионах с повышенной сейсмоопасностью, например в Алматы, тарифы выше.
    • Год постройки и техническое состояние. Старые здания оцениваются как более рискованные, поэтому их страхование обходится дороже.
    • Степень покрытия рисков. Базовый полис включает защиту от пожаров и затоплений, в то время как расширенный охватывает также кражи, стихийные бедствия и другие угрозы.
    • Франшиза. Этот параметр определяет сумму, которую страхователь берет на себя при наступлении страхового случая.

    Средний тариф на страхование недвижимости варьируется от 0,1% до 0,35% от рыночной стоимости объекта. Например, если квартира стоит 30 млн тенге, то годовая стоимость полиса составит от 24 000 до 90 000 тенге. 

    Ранее мы писали, сколько стоит страхование жилья в городах Казахстана. 

    Недостатки:

    • недоступность тарифов для сельчан и малообеспеченных граждан;
    • покрытие ущерба ограничено условиями договора;
    • центры принятия решений – в городах.

    Что предлагает государство: обязательное страхование с 2026 года

    Законопроект об обязательном страховании жилища от стихийных бедствий предполагает запуск единой государственной системы страхования жилья от стихийных бедствий. Согласно документу, обязательное государственное страхование жилища от стихийных бедствий в Казахстане планируется ввести с 2026 года. Оно будет обязательным для всех собственников жилья.

    паводки
    Фото: Алтынай Сагиндыкова / Kazinform

    Кто будет проводить страхование

    Оператором станет специально созданная Государственная страховая организация (ГСО), находящаяся под государственным контролем. Ее работа будет перестраховываться через международные организации, что обеспечит устойчивость фонда в случае крупных катастроф.

    Стоимость обязательного страхования жилья

    Размер годового страхового взноса планируют связать со ставкой имущественного налога. Ожидается:

    • базовая ставка от 1 000 до 20 000 тенге в год;
    • корректировка с учетом регионального уровня риска;
    • скидки за устойчивое жилье (например, за сейсмостойкость или противопожарные меры).

    Для социально-уязвимых категорий граждан государство покроет взносы полностью или частично.

    Какие риски будут застрахованы

    Согласно проекту, обязательное страхование жилья в Казахстане охватит только стихийные бедствия:

    • землетрясения,
    • наводнения,
    • паводки,
    • природные лесные пожары.

    Таким образом, жилье будет защищено от наиболее частых и разрушительных бедствий.

    Что получит застрахованный собственник жилья

    На первом этапе — компенсация на неотложные нужды. Размер составит 500-кратный объем годового взноса:

    • при 1 000 тенге — компенсация 500 000 тенге;
    • при 20 000 тенге — 10 млн тенге. 

    В дальнейшем система позволит покрывать расходы на капитальный ремонт или новое жилье.

    Где обязательное страхование жилья особенно актуально

    Наибольшее внимание уделят регионам с повышенными природными рисками. Особенно это касается южных и юго-восточных областей.

    По информации МЧС:

    • К паводкам уязвимы два города республиканского значения и шесть областей.
    • В сейсмоопасной зоне находятся два города и 13 областей.
    • Наименее подвержены рискам: Астана, Акмолинская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

    Зачем нужно обязательное страхование жилья?

    тенге, деньги, выплаты
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Государственная система создается не вместо частной, а в дополнение к ней, как гарантированная базовая защита для всех. Это позволит:

    • быстро оказывать помощь пострадавшим при ЧС;
    • снизить нагрузку на бюджет;
    • повысить финансовую устойчивость домохозяйств;
    • стимулировать культуру страхования в стране.

    Таким образом, государственное страхование – это не альтернатива добровольному, а гарантированный минимум для всех. Оно должно закрыть «страховой разрыв», в частности, ситуацию, когда жилье находится в опасной зоне, но не застраховано. При этом добровольные страховые договоры останутся актуальными – для тех, кто хочет большего покрытия и дополнительных условий.

    Ранее разработку системы обязательного страхования жилищ от стихийных бедствий проверил вице-премьер Канат Бозумбаев.

    Теги:
    Происшествия, ЧС Страхование Жилье Общество
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
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