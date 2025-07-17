Частное и государственное: что изменится в страховании жилья в Казахстане
В Казахстане с 2026 года планируют ввести обязательное страхование жилья от стихийных бедствий. Сейчас защитить свое имущество можно только через добровольные полисы в частных страховых компаниях – но участие остается низким, передает корреспондент агентства Kаzinform.
По официальным данным, 75% территории Казахстана подвержено риску стихийных бедствий – от землетрясений до наводнений и лесных пожаров. В 2024 году ущерб от ЧС составил почти 460 млрд тенге – в 2,6 раза больше, чем годом ранее. Несмотря на это, застраховано всего 3,2% жилого фонда, в Алматы, который подвержен высоким рискам землетрясений и наводнений, этот показатель составляет – 7,7%.
Добровольное страхование в частных компаниях
На сегодня страхование жилища осуществляется в рамках добровольного страхования имущества. Лицензию по данному виду страхования имеют 15 страховых организаций из 25.
Какие риски можно застраховать
Добровольное страхование предполагает большую свободу. Клиент может выбрать покрытие только одного риска или сразу всех возможных - включая залив, пожар, взрыв, противоправные действия третьих лиц, стихийные бедствия. Стоимость страховых услуг, а также условия компенсации варьируются, поэтому важно внимательно читать условия и порядок действий при наступлении страхового случая. Большинство таких договоров страхования – 96% – оформляются не для защиты дома, а потому что это требует банк при совершении операций с недвижимостью (например, в случае ипотеки).
Факторы, влияющие на стоимость
При расчете стоимости полиса страховые компании учитывают несколько ключевых параметров:
- Рыночная стоимость недвижимости. Чем выше цена объекта, тем больше страховая премия.
- Географическое расположение. В регионах с повышенной сейсмоопасностью, например в Алматы, тарифы выше.
- Год постройки и техническое состояние. Старые здания оцениваются как более рискованные, поэтому их страхование обходится дороже.
- Степень покрытия рисков. Базовый полис включает защиту от пожаров и затоплений, в то время как расширенный охватывает также кражи, стихийные бедствия и другие угрозы.
- Франшиза. Этот параметр определяет сумму, которую страхователь берет на себя при наступлении страхового случая.
Средний тариф на страхование недвижимости варьируется от 0,1% до 0,35% от рыночной стоимости объекта. Например, если квартира стоит 30 млн тенге, то годовая стоимость полиса составит от 24 000 до 90 000 тенге.
Ранее мы писали, сколько стоит страхование жилья в городах Казахстана.
Недостатки:
- недоступность тарифов для сельчан и малообеспеченных граждан;
- покрытие ущерба ограничено условиями договора;
- центры принятия решений – в городах.
Что предлагает государство: обязательное страхование с 2026 года
Законопроект об обязательном страховании жилища от стихийных бедствий предполагает запуск единой государственной системы страхования жилья от стихийных бедствий. Согласно документу, обязательное государственное страхование жилища от стихийных бедствий в Казахстане планируется ввести с 2026 года. Оно будет обязательным для всех собственников жилья.
Кто будет проводить страхование
Оператором станет специально созданная Государственная страховая организация (ГСО), находящаяся под государственным контролем. Ее работа будет перестраховываться через международные организации, что обеспечит устойчивость фонда в случае крупных катастроф.
Стоимость обязательного страхования жилья
Размер годового страхового взноса планируют связать со ставкой имущественного налога. Ожидается:
- базовая ставка от 1 000 до 20 000 тенге в год;
- корректировка с учетом регионального уровня риска;
- скидки за устойчивое жилье (например, за сейсмостойкость или противопожарные меры).
Для социально-уязвимых категорий граждан государство покроет взносы полностью или частично.
Какие риски будут застрахованы
Согласно проекту, обязательное страхование жилья в Казахстане охватит только стихийные бедствия:
- землетрясения,
- наводнения,
- паводки,
- природные лесные пожары.
Таким образом, жилье будет защищено от наиболее частых и разрушительных бедствий.
Что получит застрахованный собственник жилья
На первом этапе — компенсация на неотложные нужды. Размер составит 500-кратный объем годового взноса:
- при 1 000 тенге — компенсация 500 000 тенге;
- при 20 000 тенге — 10 млн тенге.
В дальнейшем система позволит покрывать расходы на капитальный ремонт или новое жилье.
Где обязательное страхование жилья особенно актуально
Наибольшее внимание уделят регионам с повышенными природными рисками. Особенно это касается южных и юго-восточных областей.
По информации МЧС:
- К паводкам уязвимы два города республиканского значения и шесть областей.
- В сейсмоопасной зоне находятся два города и 13 областей.
- Наименее подвержены рискам: Астана, Акмолинская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.
Зачем нужно обязательное страхование жилья?
Государственная система создается не вместо частной, а в дополнение к ней, как гарантированная базовая защита для всех. Это позволит:
- быстро оказывать помощь пострадавшим при ЧС;
- снизить нагрузку на бюджет;
- повысить финансовую устойчивость домохозяйств;
- стимулировать культуру страхования в стране.
Таким образом, государственное страхование – это не альтернатива добровольному, а гарантированный минимум для всех. Оно должно закрыть «страховой разрыв», в частности, ситуацию, когда жилье находится в опасной зоне, но не застраховано. При этом добровольные страховые договоры останутся актуальными – для тех, кто хочет большего покрытия и дополнительных условий.
Ранее разработку системы обязательного страхования жилищ от стихийных бедствий проверил вице-премьер Канат Бозумбаев.