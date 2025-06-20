РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:10, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    Разработку системы обязательного страхования жилищ от стихийных бедствий проверил Канат Бозумбаев

    Вице-премьер Канат Бозумбаев провел совещание по вопросам совершенствования системы управления и финансирования рисков стихийных бедствий, передает агентство Kazinform.

    Разработку системы обязательного страхования жилищ от стихийных бедствий проверил Канат Бозумбаев
    Фото: Правительство РК

    В мае этого года была утверждена Дорожная карта по внедрению обязательного страхования жилища от природных катастроф. О проводимой работе согласно Дорожной карте отчитались Агентство по регулированию и развитию финансового рынка, министерства по чрезвычайным ситуациям, финансам, цифрового развития.

    На сегодня разработан и направлен на рассмотрение госорганов Законопроект об обязательном страховании жилищ от стихийных бедствий. Законопроектом предусмотрено создание государственной страховой организации, утверждение перечня регионов с высоким риском стихийных бедствий, порядка сбора обязательных взносов страхователей, порядка осуществления страховых выплат и т.д.

    Министерством по чрезвычайным ситуациям разработаны проекты методических рекомендаций по определению уровня риска территории подверженной стихийным бедствиям и определению уровней подверженности рискам регионов страны.

    Ведется интеграция с государственными информационными системами, проведена консультация с международными экспертами по условиям получения экстренных займов для финансирования бюджетных расходов в случае стихийных бедствий.

    Теги:
    Природные явления Природные катаклизмы Страхование Канат Бозумбаев
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
    Сейчас читают