Во сколько обходится содержание фермерского рынка в Павлодаре

История создания

Сельскохозяйственную ярмарку в Павлодаре проводят уже много лет и не раз ее месторасположение менялось.

Была она и в оживленной части города по улице Естая, среди многоэтажек. Там, правда, местные жители регулярно жаловались на концерты под окнами рано утром в субботу, поскольку торговля всегда сопровождается выступлениями артистов.

После реализацию перенесли в менее оживленное место, на малую объездную дорогу. Запустили общественный транспорт, но и здесь надолго ярмарка не прижилась. А потому всех фермеров вновь отправили на прежнее место по улице Естая.

Фото: Артем Викторов / Kazinform

Урегулировать этот вопрос решили кардинально пару лет назад, задумав построить фермерский рынок, где можно будет не только проводить сельхозярмарку, но и каждый день торговать социально-значимыми товарами по сниженным ценам.

В итоге построили с нуля фермерский рынок и презентовали его в 2022 году

Условия для фермеров

Торговать на фермерском рынке могут далеко не все. По условиям, реализацией здесь занимаются с минимальным посредничеством. В идеале должны за прилавками стоять сами фермеры, либо производители продукции.

Для предпринимателей условия выгодные — аренда ниже средней по Павлодару, всего выходит 3200 тенге за квадратный метр и в среднем платят по 80 тысяч тенге в месяц.

— В двух крытых торговых помещениях (отапливаемых) в настоящее время заключено 39 договоров аренды на 37 торговых мест, одно торговое место на рынке (центральный «островок») свободное. В неотапливаемом помещении, предназначенном для ярмарочной торговли, имеется 100 мест, — сообщил директора департамента АО СПК «Павлодар» Азамат Дандыбаев.

Фото: Артем Викторов / Kazinform

Льготную аренду предоставляют специально, чтобы продукцией торговали на 10-15% ниже рыночной. Предприниматели здесь меняются крайне редко, держась за место.

Хотя назвать торговлю активной сложно. В будние дни ажиотажа в павильонах не наблюдается. Содержат же рынок за счет бюджета.

— Фермерский рынок введен в эксплуатацию в 2022 году. Содержание рынка предусмотрено бюджетом АО СПК «Павлодар». В год это где-то примерно порядка 70 миллионов. Основные затраты — это, конечно же, надо сказать, коммунальные услуги, обслуживание рынка: клининг, уборка, охрана рынка, которые составляют порядка 51 миллиона, — добавил Азамат Дандыбаев.

Торговля социально-значимыми товарами и по сниженным ценам в итоге теперь ведется ежедневно. Вместе с тем, сюда же переехало проведение еженедельной сельскохозяйственной ярмарки.

Места предоставляют фермерам в крытом неотапливаемом павильоне бесплатно. Продажей занимаются в большинстве случаев сами аграрии, без посредников и соответственно дешевле, что и привлекает покупателей.

Фото: Артем Викторов / Kazinform

Доступность для покупателей

Один из минусов фермерского рынка «Jailau» — месторасположение. Находится он в северной промышленной зоне, что значительно далековато по отношению к жителям многих густонаселенных микрорайонов Павлодара.

Доступен общественный транспорт, но не в изобилии, четыре трамвайных маршрута и один автобусный. В итоге наплыв людей здесь можно увидеть лишь в субботу утром, в период проведения сельскохозяйственной ярмарки.

Покупатели отмечают, что самое главное здесь цены. Конечно, некоторые и готовы отправиться сюда, хотя без личного транспорта много не увезешь.

К примеру, павлодарка Саркен Сулейменова закупается два раза в неделю, но отмечает, что ей проще. Она живет неподалеку от рынка.

Фото: Артем Викторов / Kazinform

— Часто хожу за продуктами, почти в неделю два раза ходим. Цены, я считаю, нормальные. Покупаю в основном сухофрукты, масло, молоко и сыр. Мне удобно, что ближе, а жители дальних районов не думаю, что сюда поедут. К примеру, с «Усольского» придется с пересадками, наверное час, добираться. А может и больше. Проще у себя там купить продукты в каком-нибудь социальном магазине, — отмечает павлодарка Саркен Сулейменова.

Продавцы также отмечают, что людей, конечно, не всегда много. Едут на рынок в первую очередь за низкими ценами на яйцо, масло, сметану, молоко, крупы и макароны. У таких реализаторов, как правило, выручка стабильная. Остальные в ожидании.

— Ну сегодня будний день, маловато людей, но они могут после 5, после 6, после рабочего дня прийти, а в субботу у нас очень много людей. Потому что сельскохозяйственная ярмарка проводится и у людей выходной. Ну, а среди недели, да, маловато, — отмечает продавец Мадина Абишева, занимающаяся реализацией мяса.

Фото: Артем Викторов / Kazinform

В итоге получается, что все, и продавцы, и павлодарцы, с нетерпением ждут той самой еженедельной сельскохозяйственной ярмарки. Покупатели, по крайней мере те, кто сюда все же решается добраться, свою выгоду получают в виде удешевленной продукции.

Напомним, ранее фермеры из Павлодарской области на сельскохозяйственную ярмарку в Астану поставили более 550 тонн различной продукции по сниженным ценам.