Во сколько обходится содержание фермерского рынка в Павлодаре
Единственный коммунальный рынок в Павлодаре расположен в промышленной зоне, куда жители некоторых микрорайонов не решаются ехать из-за дальности расстояния, передает корреспондент агентства Kazinform.
История создания
Сельскохозяйственную ярмарку в Павлодаре проводят уже много лет и не раз ее месторасположение менялось.
Была она и в оживленной части города по улице Естая, среди многоэтажек. Там, правда, местные жители регулярно жаловались на концерты под окнами рано утром в субботу, поскольку торговля всегда сопровождается выступлениями артистов.
После реализацию перенесли в менее оживленное место, на малую объездную дорогу. Запустили общественный транспорт, но и здесь надолго ярмарка не прижилась. А потому всех фермеров вновь отправили на прежнее место по улице Естая.
Урегулировать этот вопрос решили кардинально пару лет назад, задумав построить фермерский рынок, где можно будет не только проводить сельхозярмарку, но и каждый день торговать социально-значимыми товарами по сниженным ценам.
В итоге построили с нуля фермерский рынок и презентовали его в 2022 году
Условия для фермеров
Торговать на фермерском рынке могут далеко не все. По условиям, реализацией здесь занимаются с минимальным посредничеством. В идеале должны за прилавками стоять сами фермеры, либо производители продукции.
Для предпринимателей условия выгодные — аренда ниже средней по Павлодару, всего выходит 3200 тенге за квадратный метр и в среднем платят по 80 тысяч тенге в месяц.
— В двух крытых торговых помещениях (отапливаемых) в настоящее время заключено 39 договоров аренды на 37 торговых мест, одно торговое место на рынке (центральный «островок») свободное. В неотапливаемом помещении, предназначенном для ярмарочной торговли, имеется 100 мест, — сообщил директора департамента АО СПК «Павлодар» Азамат Дандыбаев.
Льготную аренду предоставляют специально, чтобы продукцией торговали на 10-15% ниже рыночной. Предприниматели здесь меняются крайне редко, держась за место.
Хотя назвать торговлю активной сложно. В будние дни ажиотажа в павильонах не наблюдается. Содержат же рынок за счет бюджета.
— Фермерский рынок введен в эксплуатацию в 2022 году. Содержание рынка предусмотрено бюджетом АО СПК «Павлодар». В год это где-то примерно порядка 70 миллионов. Основные затраты — это, конечно же, надо сказать, коммунальные услуги, обслуживание рынка: клининг, уборка, охрана рынка, которые составляют порядка 51 миллиона, — добавил Азамат Дандыбаев.
Торговля социально-значимыми товарами и по сниженным ценам в итоге теперь ведется ежедневно. Вместе с тем, сюда же переехало проведение еженедельной сельскохозяйственной ярмарки.
Места предоставляют фермерам в крытом неотапливаемом павильоне бесплатно. Продажей занимаются в большинстве случаев сами аграрии, без посредников и соответственно дешевле, что и привлекает покупателей.
Доступность для покупателей
Один из минусов фермерского рынка «Jailau» — месторасположение. Находится он в северной промышленной зоне, что значительно далековато по отношению к жителям многих густонаселенных микрорайонов Павлодара.
Доступен общественный транспорт, но не в изобилии, четыре трамвайных маршрута и один автобусный. В итоге наплыв людей здесь можно увидеть лишь в субботу утром, в период проведения сельскохозяйственной ярмарки.
Покупатели отмечают, что самое главное здесь цены. Конечно, некоторые и готовы отправиться сюда, хотя без личного транспорта много не увезешь.
К примеру, павлодарка Саркен Сулейменова закупается два раза в неделю, но отмечает, что ей проще. Она живет неподалеку от рынка.
— Часто хожу за продуктами, почти в неделю два раза ходим. Цены, я считаю, нормальные. Покупаю в основном сухофрукты, масло, молоко и сыр. Мне удобно, что ближе, а жители дальних районов не думаю, что сюда поедут. К примеру, с «Усольского» придется с пересадками, наверное час, добираться. А может и больше. Проще у себя там купить продукты в каком-нибудь социальном магазине, — отмечает павлодарка Саркен Сулейменова.
Продавцы также отмечают, что людей, конечно, не всегда много. Едут на рынок в первую очередь за низкими ценами на яйцо, масло, сметану, молоко, крупы и макароны. У таких реализаторов, как правило, выручка стабильная. Остальные в ожидании.
— Ну сегодня будний день, маловато людей, но они могут после 5, после 6, после рабочего дня прийти, а в субботу у нас очень много людей. Потому что сельскохозяйственная ярмарка проводится и у людей выходной. Ну, а среди недели, да, маловато, — отмечает продавец Мадина Абишева, занимающаяся реализацией мяса.
В итоге получается, что все, и продавцы, и павлодарцы, с нетерпением ждут той самой еженедельной сельскохозяйственной ярмарки. Покупатели, по крайней мере те, кто сюда все же решается добраться, свою выгоду получают в виде удешевленной продукции.
Напомним, ранее фермеры из Павлодарской области на сельскохозяйственную ярмарку в Астану поставили более 550 тонн различной продукции по сниженным ценам.