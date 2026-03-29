Во Франции совершено нападение на мэрию города

По данным издания Le Figaro, инцидент произошел в ночь на субботу — за несколько часов до официального вступления в должность новой муниципальной команды. Группа из примерно 20 человек в черной одежде и балаклавах атаковала фасад здания мэрии на площади Пьера и Марии Кюри, используя пиротехнические мортиры.

Выломав входные двери, нападавшие проникли внутрь, где устроили погром: повреждена мебель и разграблено несколько кабинетов. При отходе злоумышленники также разбили витрину автошколы, похитив мини-мотоцикл, и повредили фасад местного отделения банка.

15 марта на муниципальных выборах во Фреснесе победу одержал кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Кристоф Карлье, опередив левое большинство всего на 107 голосов.

Не исключено, что нападение является попыткой запугать новую администрацию. Несмотря на инцидент, в субботу утром муниципальный совет собрался в присутствии президента региона Иль-де-Франс Валери Пекресс, чтобы официально избрать К. Карлье мэром.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес также выступил с резким осуждением случившегося. Он заявил, что нападение на здание мэрии — прямое нападение на республику.

— Мы делаем все возможное, чтобы выявить, арестовать и привлечь к ответственности виновных в этом акте вандализма, — заявил министр.

Расследование передано в службу территориальной безопасности Валь-де-Марн.