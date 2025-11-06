РУ
    07:51, 06 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Во Франции водитель умышленно сбил 10 пешеходов и велосипедистов

    В Сен-Пьер-д’Олероне взят под стражу мужчина, совершивший наезд на пешеходов и велосипедистов. Есть пострадавшие, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

    Франция полиция
    Фото: aa.com

    Прокурор Ла-Рошели Арно Ларез сообщил, что ранения получили 10 человек, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии. Начато расследование.

    По данным прокуратуры, подозреваемому 35 лет. Он проживает в Ла-Котиньер, небольшой рыбацкой деревушке в 4 километрах от Сен-Пьер-д’Олерона. Полиции он известен за общеуголовные правонарушения, включая эксцентричное поведение, а также употребление наркотиков и алкоголя. Он также пытался поджечь свой автомобиль, в котором были газовые баллоны. Сообщается, что мужчина не находился в картотеке радикально настроенных лиц (FSPRT).

    На место инцидента направился глава МВД Лоран Нуньес. 

    В настоящее время злоумышленник находится под стражей в полиции по обвинению в «покушении на убийство». 

     - Национальная антитеррористическая прокуратура на данном этапе не участвует в расследовании, - заявил Арно Ларез.

    В конце октября во Франции из-за вандалов было серьезно нарушено движение поездов.

    Теги:
    Франция Происшествия Мировые новости
    Жанара Мухамедиярова
