Во Франции водитель умышленно сбил 10 пешеходов и велосипедистов

Прокурор Ла-Рошели Арно Ларез сообщил, что ранения получили 10 человек, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии. Начато расследование.

По данным прокуратуры, подозреваемому 35 лет. Он проживает в Ла-Котиньер, небольшой рыбацкой деревушке в 4 километрах от Сен-Пьер-д’Олерона. Полиции он известен за общеуголовные правонарушения, включая эксцентричное поведение, а также употребление наркотиков и алкоголя. Он также пытался поджечь свой автомобиль, в котором были газовые баллоны. Сообщается, что мужчина не находился в картотеке радикально настроенных лиц (FSPRT).

На место инцидента направился глава МВД Лоран Нуньес.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей в полиции по обвинению в «покушении на убийство».

- Национальная антитеррористическая прокуратура на данном этапе не участвует в расследовании, - заявил Арно Ларез.

В конце октября во Франции из-за вандалов было серьезно нарушено движение поездов.