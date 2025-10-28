Во Франции из-за вандалов серьезно нарушено движение поездов

В ночь на понедельник злоумышленники подожгли железнодорожные кабели. Движение поездов серьезно нарушено. Ведутся ремонтные работы. Начато расследование.

Акт вандализма совершен на участке между Лионом и Авиньоном.

На сайте SNCF указано, что все поезда TGV, отправляющиеся из Парижа и следующие далее Лиона, отменены. В связи с этим будет затруднено движение в Марсель, Монпелье и Ниццу. Однако перебои в движении не затрагивают линию Париж - Лион.

В обратном направлении поезда, отправляющиеся с юго-востока Франции в Париж, Лион или Страсбург, задерживались до пяти часов. На станции Лион-Пар-Дьё были отменены поезда в Марсель, а также рейсы в Люксембург и Гавр. Поезд в Брюссель-Миди из Марселя был задержан на пять часов около 9:30 утра. На станции Тулуза-Матабьо около 8:00 утра у закрытых билетных касс образовались длинные очереди из-за перебоев в движении на линии Тулуза — Лион.

Отмена поездов затронула десятки тысяч пассажиров.

Движение будет нарушено до утра вторника - SNCF

В SNCF заявили, что причиной сбоев стал пожар на сигнальных кабелях. Ожидаются значительные задержки:

- По оценкам наших сотрудников на месте происшествия, ремонтные работы продлятся до вечера. Движение может возобновиться сегодня вечером, но будет происходить с нарушениями. В обычном режиме движение возобновится с завтрашнего утра.

В общей сложности необходимо заменить 16 кабелей протяженностью более 25 метров, заявила компания.

- Виновные в этом акте вандализма должны быть установлены и сурово наказаны, — заявил министр транспорта Филипп Табаро.

Расследование обстоятельств инцидента поручено следственной бригаде департамента Роман-сюр-Изер и жандармерии департамента Дром.

Согласно пресс-релизу Министерства транспорта, железнодорожная сеть SNCF усилила меры безопасности. Это включает в себя круглосуточное наблюдение за 28 000 км железнодорожных линий 3200 сотрудниками службы безопасности совместно с полицией и жандармерией, с использованием беспилотников и GPS-трекеров.

