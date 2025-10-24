Между Москвой и Алматы возобновят прямое железнодорожное сообщение

— По согласованию с «Қазақстан темір жолы» возобновляем прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Алматы. Беспересадочные вагоны будут курсировать через день, — говорится в сообщении РЖД.

Согласно графику, из Алматы поезда начнут отправляться с 26 октября в 20:00 по местному времени в составе маршрута № 7/8 Алматы — Саратов. Из Москвы — с 30 октября в 19:27 по московскому времени в составе поезда № 85/86 Москва — Дербент.

Время в пути составит около трех с половиной суток. Напомним, прямое сообщение между Алматы и Москвой было приостановлено в 2017 году.

Ранее в АО «Пассажирские перевозки» сообщили о перечне вещей, запрещенных к провозу на железнодорожном транспорте. В соответствии с законодательством Республики Казахстан, попытка провоза опасных или запрещенных предметов влечет за собой уголовную ответственность.

В связи с чем компания настоятельно рекомендует пассажирам заблаговременно ознакомиться с перечнем предметов, провоз которых строго запрещен.

Также сообщалось, что в поезде «Астана – Аркалык» запустили спутниковый интернет от Starlink.