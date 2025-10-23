Оружие, яды и бензин: в КТЖ рассказали о запрещенных к провозу предметах

В компании напомнили о перечне вещей, запрещенных к провозу на железнодорожном транспорте. В соответствии с законодательством Республики Казахстан, попытка провоза опасных или запрещенных предметов влечет за собой уголовную ответственность.

В свзяи с чем компания настоятельно рекомендует пассажирам заблаговременно ознакомиться с перечнем предметов, провоз которых строго запрещен. В их числе:

Взрывные устройства и взрывчатые вещества, пиротехника (салюты, фейерверки и другие предметы, которые потенциально взрывоопасны).

Радиоактивные и наркотические вещества, легковоспламеняющиеся жидкости и вещества, в том числе бензин, метиловый эфир, метанол.

Воспламеняющиеся твердые вещества.

Ядовитые, сильнодействующие и отравляющие вещества в жидком или твердом состоянии.

Инфекционно или биологически опасные материалы, вещества и предметы, содержащие их.

Все виды огнестрельного оружия, в том числе метательное, электрическое, механическое оружие, комбинированное, бесствольное травматическое, газовое, предметы ударно-дробящего действия, шашки, сабли, тесаки, ятаганы, палаши, мечи, шпаги, штыки, кинжалы, кортики, стилеты, кастеты, кистени.

Боеприпасы к огнестрельному и газовому оружию, в том числе патроны боевые, светозвуковые, травматического действия, холостые, снаряженные охотничьи патроны.

Перед поездкой пассажиры проходят обязательный контроль на вокзалах. Для обеспечения безопасности на крупнейших железнодорожных станциях установлены рентгено-телевизионные установки, стационарные и ручные металлодетекторы, а также портативные детекторы. Работают системы видеонаблюдения, охранной и тревожной сигнализации, осуществляется круглосуточное дежурство сотрудников полиции и службы охраны.

Контроль безопасности осуществляется и в пути следования. В поездах действует система видеонаблюдения, информация с которой доступна только уполномоченным сотрудникам ситуационного центра АО «Пассажирские перевозки». Круглосуточный мониторинг охватывает наиболее уязвимые зоны: вагоны, входы и выходы, а также места общего пользования.

Ранее сообщалось, что поезде «Астана – Аркалык» запустили спутниковый интернет от Starlink.