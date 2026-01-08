Во Франции состоялись похороны Брижит Бардо

Дань памяти Бардо будет отдана на курорте Французской Ривьеры, где она прожила более 50 лет после ухода из актерской профессии. На службе присутствовали певцы, защитники прав животных и общественные деятели, в том числе лидер ультраправых сил Марин Ле Пен.

Бардо скончалась в возрасте 91 года на своей вилле в Ла-Мадраге 28 декабря 2025 года. Перед началом панихиды муж Бардо, Бернар д'Ормаль, сообщил, что она умерла от рака. Не уточняя тип рака, он сказал изданию Paris Match, что его жена «очень хорошо» перенесла две операции, прежде чем болезнь «забрала ее» в прошлом месяце.

Бардо получила международную известность в 1950-х годах и считается актрисой, совершившей революцию во французском кинематографе благодаря таким фильмам, как « И сотворил Бог женщину», бросив вызов традициям и став символом сексуальной свободы.

В 1970-х годах она ушла из актерской профессии и стала активной защитницей прав животных. Она также стала все более активно участвовать в политической жизни на крайне правом фланге, оттолкнув в более поздний период своей жизни часть поклонников своими жесткими публичными взглядами на иммиграцию.

На похоронах, помимо семьи Бардо, включая ее сына Николя-Жака Шаррье, присутствовали французские певцы Жан-Рош и Мирей Матье, телеведущая Каролин Маржеридон и Пол Уотсон, канадско-американский активист по охране морской среды и защите прав животных.