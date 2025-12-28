РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    15:29, 28 Декабрь 2025 | GMT +5

    Умерла звезда мирового кино Брижит Бардо

    В возрасте 91 года умерла звезда французского кинематографа Брижит Бардо, передает Kazinform со ссылкой на BBC.

    Фото: Instagram_brigittebardotpage

    О кончине актрисы сообщил Фонд Брижит Бардо.

    В последнее время о здоровье Брижит Бардо было множество слухов во Франции.

    В начале декабря на фоне слухов об ухудшении состояния здоровья 91-летняя звезда французского и мирового кино попросила общественность не беспокоиться. 

    Брижит Бардо, которая оставила кино в 1970-х годах, чтобы посвятить себя защите животных, жила между своей знаменитой резиденцией «La Madrague» на курорте Сен-Тропе (юго-восток Франции) и вторым домом в «La Garrigue».

     

    Теги:
    Культура Новости кино
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
