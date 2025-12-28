15:29, 28 Декабрь 2025 | GMT +5
Умерла звезда мирового кино Брижит Бардо
В возрасте 91 года умерла звезда французского кинематографа Брижит Бардо, передает Kazinform со ссылкой на BBC.
О кончине актрисы сообщил Фонд Брижит Бардо.
В последнее время о здоровье Брижит Бардо было множество слухов во Франции.
В начале декабря на фоне слухов об ухудшении состояния здоровья 91-летняя звезда французского и мирового кино попросила общественность не беспокоиться.
Брижит Бардо, которая оставила кино в 1970-х годах, чтобы посвятить себя защите животных, жила между своей знаменитой резиденцией «La Madrague» на курорте Сен-Тропе (юго-восток Франции) и вторым домом в «La Garrigue».