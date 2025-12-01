Звезда французского кино развеяла слухи о своем здоровье

В пресс-релизе фонда Брижит Бардо, 91-летняя звезда французского и мирового кино попыталась успокоить «тех, кто беспокоится за нее».

В последнее время о здоровье Брижит Бардо ходит множество слухов во Франции. Обвиняя отдельных журналистов в распространении ложной информации о своем здоровье, актриса напоминает всем, что в настоящее время она выздоравливает и хотела бы, чтобы люди проявили деликатность и уважали ее частную жизнь.

В понедельник издание Var-Matin сообщило, что французская кинозвезда госпитализирована в Тулоне, где в прошлом месяце перенесла операцию.

Брижит Бардо, которая оставила кино в 1970-х годах, чтобы посвятить себя защите животных, живет между своей знаменитой резиденцией «La Madrague» на курорте Сен-Тропе (юго-восток Франции) и вторым домом в «La Garrigue».

