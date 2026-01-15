Во Франции показатель смертности впервые превысил уровень прироста населения

Об этом пишет газета «Le Monde» со ссылкой на данные Национального института статистики INSEE. Согласно данным, в 2025 году во Франции зарегистрировали 651 тысячу смертей и 645 тысяч рождений, количество которых резко сократилось после начала глобальной пандемии COVID. Таким образом, разница в шесть тысяч, к сожалению, в пользу убыли населения Франции, которая ранее среди государств Евросоюза отличалась демографическим приростом.

Но старение населения и снижение рождаемости свидетельствуют о том, что Франция не защищена от демографического кризиса, который оказывает давление на государственные финансы по всей Европе.

Центр INSEE сообщил, что в прошлом году уровень рождаемости упал до 1,56 ребенка на женщину, что является самым низким показателем со времен Первой мировой войны и значительно ниже 1,8, предусмотренного в прогнозах пенсионного фонда пенсионным консультативным советом.

В 2023-м, последнем году, за который есть сравнительные данные по ЕС, Франция заняла второе место с коэффициентом рождаемости 1,65, уступая Болгарии с показателем 1,81.

Несмотря на то, что смертность превышает рождаемость, население Франции в прошлом году несколько выросло до 69,1 млн человек благодаря чистой миграции, которую INSEE оценил в 176 000 человек.

— Учитывая выход на пенсию многочисленных поколений, рожденных в 1960-х годах, напряженность на рынке труда и проблемы с рабочей силой, вероятно, будут быстро расти в ближайшие годы, — сказал экономист Филипп Кревель из аналитического центра Cercle d’Epargne.

