Внутренняя торговля стран ШОС близка к $1 трлн - Олжас Бектенов

В ходе коллективной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждены вопросы торгово-экономического взаимодействия государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. Вклад стран ШОС в мировую экономику за годы деятельности Организации вырос более чем в 2 раза и на сегодня превышает 30%. Товарооборот Казахстана с государствами-членами ШОС только по итогам прошлого года превысил $67 млрд.

Фото: Правительство РК

В узком формате участники заседания обменялись мнениями по актуальным вопросам повестки дня. Внимание уделено дальнейшему совершенствованию деятельности Организации с учетом договоренностей, достигнутых главами государств по итогам Тяньцзиньского саммита ШОС (31 августа — 1 сентября т. г.).

В расширенном составе обсуждены вопросы торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в области финансового сектора, транспорта и логистики, цифровой сферы и ИИ, водных ресурсов, экологии и др.

Фото: Правительство РК

— Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Тяньцзиньском саммите поддержал практические действия ШОС, направленные на развитие свободной и справедливой международной торговли. Сегодня страны ШОС уже формируют треть глобального ВВП, наша внутренняя торговля близка к $1 трлн. Обладая значительным экономическим потенциалом, Организация стремится к всестороннему экономическому росту на основе равноправного партнерства. В данном контексте важно развивать и прагматично использовать имеющиеся ресурсы для стимулирования предсказуемой торговли, — подчеркнул Олжас Бектенов.

Отмечается, что внимание было уделено развитию транзитно-транспортного сотрудничества. Казахстан, как один из ключевых хабов Евразии, активно наращивает транзитные мощности путем модернизации ж/д, автодорожной, авиационной и портовой инфраструктуры. Через страну пролегает 5 железнодорожных коридоров. В целом, за последние 5 лет объем транзитных перевозок через РК вырос почти в 2 раза и достиг 27,5 млн тонн по итогам прошлого года.

Фото: Правительство РК

Синхронизация реализуемого странами ШОС проекта «Один пояс, один путь» с ключевыми транспортными коридорами РК обеспечит мультипликативный эффект и создаст устойчивую основу для развития промышленной кооперации и укрепления интеграционных процессов всего региона. По оценкам Всемирного Банка, успешная реализация проектов в рамках данной инициативы обеспечит рост мировой торговли до 6% ежегодно.

В условиях глобальной цифровизации ШОС становится флагманом в развитии ИИ. В этой связи были обсуждены вопросы взаимодействия в области эффективного использования технологий искусственного интеллекта, что соответствует цели Казахстана в становлении цифровой страной.

Фото: Правительство РК

В рамках промышленной кооперации важным шагом станет создание Банка развития ШОС и внедрение механизма сопровождения инвестиционных проектов. В данном направлении Казахстан готов задействовать возможности Международного финансового центра «Астана».

Внимание также уделено совместным мерам в области экологии, водных ресурсов, взаимодействию в культурно-гуманитарной сфере и др.

Фото: Правительство РК

Главы делегаций подтвердили приверженность развитию многопланового сотрудничества для укрепления стабильности в регионе и обеспечения глобального экономического роста.

По итогам заседания СГП ШОС подписан ряд документов в области многостороннего торгово-экономического сотрудничества, транспортного сообщения, социального развития и защиты и др.