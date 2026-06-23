Внутренняя торговля Казахстана показала рост на 5,6%

По итогам первых пяти месяцев 2026 года внутренняя торговля Казахстана выросла, индекс физического объема составил 105,6% к аналогичному периоду прошлого года, передает агентство Kazinform.

Как сообщает Бюро национальной статистики, объем оптовой торговли достиг 19,6 трлн тенге, увеличившись на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что обеспечило основной вклад в рост торговой активности страны.

Положительная динамика сохраняется и в розничном сегменте. За пять месяцев объем розничной торговли составил 9 трлн тенге, увеличившись на 3,6% в сопоставимых ценах.

Лидирующие позиции по объемам торговли занимают:

город Алматы — 34,5% от общего объема;

город Астана — 13,9%;

Атырауская область — 11,5%;

Карагандинская область — 6,1%;

город Шымкент — 5%.

Ранее сообщалось, что в Казахстане начали масштабировать проект по продвижению отечественного сыра.