Внутренняя торговля Казахстана показала рост на 5,6%
По итогам первых пяти месяцев 2026 года внутренняя торговля Казахстана выросла, индекс физического объема составил 105,6% к аналогичному периоду прошлого года, передает агентство Kazinform.
Как сообщает Бюро национальной статистики, объем оптовой торговли достиг 19,6 трлн тенге, увеличившись на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что обеспечило основной вклад в рост торговой активности страны.
Положительная динамика сохраняется и в розничном сегменте. За пять месяцев объем розничной торговли составил 9 трлн тенге, увеличившись на 3,6% в сопоставимых ценах.
Лидирующие позиции по объемам торговли занимают:
- город Алматы — 34,5% от общего объема;
- город Астана — 13,9%;
- Атырауская область — 11,5%;
- Карагандинская область — 6,1%;
- город Шымкент — 5%.
Ранее сообщалось, что в Казахстане начали масштабировать проект по продвижению отечественного сыра.