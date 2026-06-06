Проект по продвижению отечественного сыра начали масштабировать в Казахстане

В Казахстане внедряют поведенческие инструменты для продвижения отечественного сыра во всех регионах страны, передает Kazinform cо ссылкой на Министерство торговли и интеграции.

Инициатива реализуется Министерством торговли и интеграции РК совместно с Национальным аналитическим центром при Назарбаев Университете, Центром развития торговой политики QazTrade и региональными департаментами торговли и защиты прав потребителей.

Решение о масштабировании принято по итогам пилотного проекта, проведенного весной 2026 года в супермаркетах Астаны. Эксперимент показал, что специальные инструменты визуального выделения отечественной продукции способны заметно влиять на выбор покупателей и повышать спрос на казахстанские товары.

Исследование Национального аналитического центра также выявило ряд особенностей потребительского поведения. Согласно опросу 1000 респондентов во всех регионах страны, 59% казахстанцев положительно относятся к сыру отечественного производства. Однако большинство покупателей плохо ориентируются в происхождении приобретаемой продукции. Так, 71% опрошенных не смогли назвать бренд покупаемого сыра, а 32% не знают страну происхождения продукта.

Кроме того, опрос показал наличие устойчивых стереотипов о том, что импортный сыр отличается более высоким качеством, широким ассортиментом и лучшими вкусовыми характеристиками. При этом значительная часть респондентов не располагает достаточной информацией для объективного сравнения отечественной и зарубежной продукции.

По мнению организаторов проекта, результаты исследования свидетельствуют о том, что выбор покупателей зачастую формируется под влиянием привычек, визуального восприятия товаров и особенностей их размещения на полках магазинов.

В рамках проекта используются инструменты так называемой «архитектуры выбора». В торговых сетях отечественная продукция выделяется с помощью специальных стикеров, разделителей и полочных лент с маркировкой «Сделано в Казахстане». Дополнительно используются информационные материалы, рассказывающие о преимуществах местных производителей.

В Министерстве торговли и интеграции отмечают, что поведенческие инструменты рассматриваются как дополнение к действующим мерам поддержки отечественного бизнеса. Наряду с развитием розничной торговли работа ведется и в сфере электронной коммерции. В частности, для маркетплейсов планируется внедрение механизмов приоритетного отображения казахстанской продукции в поисковой выдаче и создание специальных разделов «Сделано в Казахстане».

По данным организаторов проекта, международный опыт показывает, что подобные подходы способны повышать узнаваемость национальных брендов и стимулировать спрос на продукцию местных производителей.

Ранее Kazinform сообщал о том, что Казахстан увеличит производство сыров и колбас: запланировано 10 проектов в 2026 году.