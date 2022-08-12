12 Августа 2022 11:54

Внук убил бабушку и поджег дом: 18-летнего парня осудили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы 18-летнего парня осудили на 12 лет и шесть месяцев за убийство родной бабушки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В прокуратуре Алматы сообщили, что 9 ноября 2020 года в частном доме одного из микрорайонов Медеуского района после произошедшего пожара обнаружен обгоревший труп пожилой женщины. Судебно-медицинская экспертиза показала, что ее смерть наступила в результате острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности, развившейся в результате поражения техническим электричеством.

Причиной пожара, согласно заключению судебной пожарно-технической экспертизы, стало возникновение аварийного режима работы электрического шнура удлинителя. Учитывая результаты указанных судебных экспертиз, досудебное расследование было прекращено за отсутствием состава уголовного правонарушения.

«Однако по результатам изучения материалов уголовного дела, оценки доводов родственников умершей, прокуратурой Медеуского района инициировано дополнительное расследование с возобновлением производства по делу. По указанию надзорного органа была проведена эксгумация трупа и назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза, проведен ряд других следственных действий», - сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Заключением дополнительной экспертизы установлено, что причиной смерти явилась механическая асфиксия при удавлении шеи руками.

«Под подозрение в умышленном убийстве попал 18-летний внук умершей. Он дал признательные показания, указав, что в тот день в результате семейно-бытовой ссоры нанес телесные повреждения, а затем задушил свою бабушку. Присвоив имевшиеся в доме денежные средства и драгоценности, для сокрытия следов преступления умышленно инициировал пожар», - дополнили в надзорном органе.

Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы подсудимый признан виновным в совершении убийства, а также кражи имущества и приговорен к лишению свободы сроком 12 лет 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.