Внучка Нельсона Манделы посетила столичный Дом дружбы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичный Дом дружбы посетила президент Фонда «Thembekile Mandela Foundation» Ндилека Мандела. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.
Внучка Нельсона Манделы находится в стране с официальным визитом по приглашению Фонда Первого Президента РК.
Встреча в Доме дружбы Нур-Султана организована Комитетом по развитию межэтнических отношений МИОР РК, куда были приглашены руководство Института прикладных этнополитических исследований, Международного Фонда «Казахстан-ЮАР», члены Совета Ассамблеи народа Казахстана и представители столичного акимата.
В ходе встречи обсуждались инициативы Первого Президента – Елбасы Н. Назарбаева по укреплению мира и согласия, деятельность Ассамблеи народа Казахстана и ее дальнейшего развития, актуальные научные исследования и вопросы развития сотрудничества в сфере межэтнических отношений.
Кроме того, в рамках встречи прошла презентация книги о жизни и творчестве выдающегося мыслителя Абу-Наср аль-Фараби «Treatise on the need to strive for an excellent state», изданной посольством Казахстана в ЮАР в 2021 году, а также организовано ознакомление с деятельностью Дома дружбы Нур-Султана.
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