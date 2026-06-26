В новой Конституции отражается образ будущего Казахстана — Ерлан Карин

В преддверии вступления в силу Новой Конституции в государственной общественно-политической газете « Жас Алаш » опубликована статья Государственного советника Республики Казахстан Ерлана Карина, передает корреспондент агентства Kazinform.

В своей статье он раскрывает ключевые подходы к пониманию нового Основного закона и его роли в развитии страны. По его словам, Конституция становится не только правовой основой, но и отражением ценностного курса государства.

Ерлан Карин отмечает, что обновленная Конституция формирует долгосрочное видение развития Казахстана и закрепляет его стратегические ориентиры. Особое внимание в статье уделяется тому, что Основной закон отражает трансформацию государства и общества, а также задаёт направление будущих реформ.

— В новой Конституции отражается образ будущего Казахстана. Принятый на референдуме Основной закон отражает не только юридические изменения, но и формирует долгосрочное представление о развитии государства. Конституция становится основой для определения стратегического курса страны и закрепления ее ценностных ориентиров на перспективу, — отмечает он.

Отдельно Ерлан Карин подчеркивает роль Конституции как системного документа, определяющего идеологические и ценностные основы государства. По его мнению, обновленный Основной закон фиксирует ключевые принципы общественного устройства и развития.

— Конституция — это не только юридический документ, но и код идеологических ценностей. Она отражает систему базовых принципов, на которых строится государство, и задает рамки общественного развития. В ней закреплены ориентиры, которые определяют внутреннюю и внешнюю политику страны, а также формируют общее понимание будущего Казахстана, — подчеркивает автор.

Происходящие изменения, как отмечает государственный советник Ерлан Карин, рассматриваются как долгосрочный процесс обновления страны, в рамках которого Конституция становится ключевым элементом формирования ценностной и политической модели Казахстана.