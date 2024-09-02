Токаев дает отпор попыткам посеять раздор внутри Казахстана - Аркадий Дубнов

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана, где рассказал о позиции страны на международной арене. По словам известного политолога, эксперта по Центральной Азии Аркадия Дубнова задачи по внешней политике, которые поставил Президент Казахстана, сформируют многолетнюю программу страны по выстраиванию новой ментальности и новых ценностей, передает корреспондент агентства Kazinform.

Президент подчеркнул, что государство придерживается миролюбивой и сбалансированной внешней политики, направленной на решение вооруженных конфликтов дипломатическими средствами. Дубнов считает, что такая позиция — способ страны стать контрапунктом устойчивости и стабильности в евразийском регионе.

— Весь посыл его огромного, очень важного, внутри проработанного тщательно Послания говорит о том, что Казахстан никому не готов вредить во внешнем мире и будет только приветствовать добрососедство и добропорядочное поведение в отношении к самому себе. Там речь идет и об инвестициях, и о сотрудничестве экономическом, — заметил эксперт.

При этом политолог заметил, что Касым-Жомарт Токаев весьма глубоко проанализировал действия правительства Казахстана и большую часть обращения посвятил именно внутренним проблемам. Он уверен, что подобная постановка Послания означает — большое напряжение в управленческой структуре страны.

— Экономика с проблемами развития нынешнего Казахстана определяет достаточно скупое, но четкое изложение направления внешнеполитического вектора развития. На мой взгляд, сама внешнеполитическая постановка задач направлена в первую очередь на обеспечение задач внутреннего развития, — подчеркнул он.

Дубнов также заметил, что Токаев не выделил в своей речи ни один крупный международный конфликт в мире, но перечислил саммиты и организации, в которых принимает участие. Также он упомянул о защите национальных интересов и отсутствии в стране притеснений по различным признакам. В этом политолог увидел желание пресечь попытку разделения казахстанского общества.

— Он дал отпор попыткам посеять раздор внутри Казахстана тем, как он сказал, «ангажированным лицам, в том числе из-за рубежа, которые пытаются манипулировать общественным мнением, посеять раздор». Так вот, достаточно прозрачный намек, потому что я знаю только одну страну, из которой иногда, но в последнее время может быть все меньше и меньше, идут такого рода выбросы, направленные на возбуждение фобий, — заметил эксперт.

Политолог считает, что задачи по внешней политике, который поставил Президент Казахстана, сформируют многолетнюю программу страны по выстраиванию новой ментальности, новых ценностей.

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана.