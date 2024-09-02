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    13:21, 02 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев назвал главные задачи государства во внешней политике

    ООН БҰҰ
    Фото: Адлет Беремкулов/ Kazinform

    Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана, рассказал о позиции государства во внешней политике. По его словам, страна выступает за урегулирование вооруженных конфликтов дипломатическими средствами, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Казахстан твердо придерживается миролюбивой и сбалансированной внешней политики. Главными задачами нашей дипломатии остаются укрепление суверенитета и независимости государства, защита прав граждан за рубежом, продвижение национальных интересов, привлечение инвестиций в экономику, — заявил Президент.

    По его словам, Казахстан убедительно демонстрирует приверженность широкому многостороннему сотрудничеству в строгом соответствии с Уставом ООН.

    — Наша страна играет активную роль в решении вопросов международной безопасности и стабильности. Мы поддерживаем усилия ООН и других международных организаций по борьбе с терроризмом, экстремизмом, нелегальной миграцией, изменением климата и другими угрозами, поддерживаем миротворческую деятельность ООН, разоруженческие инициативы, выступаем за урегулирование вооруженных конфликтов дипломатическими средствами. Под председательством Казахстана в Астане прошли важные международные мероприятия, в том числе саммиты глав государств Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества, Организации тюркских государств. Мы благодарны нашим союзникам и партнерам за поддержку, — подчеркнул Глава государства. 

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Послание Президента РК-2024
    Жуман Кииков
    Автор
    Жуман Кииков
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