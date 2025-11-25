Внешняя политика Казахстана: не абстрактный, а функциональный баланс — азербайджанский эксперт

Говоря о способности Казахстана поддерживать сбалансированную внешнюю политику в отношениях с тремя ключевыми центрами силы, эксперт отметил, что на внешнюю политику Казахстана нужно смотреть шире.

— В 2025 году у Президента была довольно насыщенная программа: поездки в ОАЭ, Иорданию, Турцию, встречи внутри региона, саммит «Центральная Азия — ЕС» в Самарканде, заседание Организации тюркских государств в Габале… И уже на этом фоне совершенно иначе смотрятся поездки в Пекин, Вашингтон и Москву. Потому что даже визиты в страны, которые кажутся «некритическими», тоже дают Астане определенный политический и переговорный вес. Президент едет в ключевые столицы уже с активной коммуникацией, соглашениями, совместными проектами. Это все усиливает его позиции. И в этом смысле поездки в Китай, США и Россию хорошо ложатся в общую линию внешней политики Казахстана. Страна выстраивает именно сеть связей, а не упирается в одно-два направления, как это иногда пытаются представить, — сказал Алибайов.

По его словам, Казахстан стоит в очень чувствительной точке мира, имея в виду и длинную границу с Россией, зависимость от китайских коридоров, растущие связи с США и Европой, которые являются одновременно и ресурсами, и уязвимостью.

— Поэтому страна физически не может позволить себе роскошь «выбрать одну сторону». Любой резкий поворот в одну сторону сразу создаст проблемы в другой. Поэтому, баланс здесь, это не красивая формула, а инструмент выживания и устойчивости. Если говорить проще, визиты в Китай, США и Россию, это демонстрация равноудаленности. Это создание и сохранение прямого и эффективного канала коммуникации с каждым из крупных игроков. Когда отношения сложные, важно не закрывать телефон, а наоборот, держать его включенным. Казахстан делает именно это, — заявил эксперт.

Как отметил политолог, задача Астаны научиться жить в пространстве пересечения интересов.

— И наблюдения показывают, что Казахстану удается строить не абстрактный, а функциональный баланс: с Китаем — экономика и коридоры, с США — будущее, технологии, модернизация, с Россией — безопасность и логистика. Как видно, треки разведены, и они не сводятся в одну точку. Именно так удается избежать прямого столкновения интересов и удерживать многовекторность в рабочем состоянии, а не только на уровне лозунгов, — говорит он.

Эксперт также подчеркнул главный принцип внешнеполитического баланса Казахстана между Востоком, Западом и Россией.

— Если формулировать совсем коротко, главный принцип такой: не попасть в критическую зависимость ни от одного направления. Не дружба со всеми, а управление уязвимостью, рисками. Казахстан находится в ситуации, где и Восток, и Запад, и Россия важны, но каждый по-своему. Если одна линия начинает доминировать, страна автоматически оказывается под давлением других центров силы. Восток, в первую очередь Китай и более широкий азиатский трек, — это логистика, промышленность, инфраструктура. Запад — это технологии, инвестиции, доступ к современным финансовым и правовым практикам. Что касается России — тут безопасность, энергосвязи, транзит и человеческий фактор. Казахстан сознательно не пытается смешать все это в одну «суперось». Напротив, он разводит функции, где у каждого направления своя роль, — указвает Алибайов.

По его словам, работа данной модели продолжается по нескольким причинам. Прежде всего, это связано не только с позицией Астаны, но и с существующим балансом интересов крупных международных игроков. Китай заинтересован в сохранении стабильного взаимодействия с Казахстаном. Страны Запада, в свою очередь, стремятся поддерживать конструктивный диалог с регионом. Россия, несмотря на текущие сложности, также демонстрирует готовность к поддержанию рабочих отношений с Астаной. В совокупности эти факторы формируют для Казахстана определенное пространство для внешнеполитического маневра.

— Кроме того, Казахстан последовательно придерживается собственных принципов внешней политики. Страна не участвует в форматах, направленных против отдельных государств, избегает вовлечения в антикитайские или антироссийские инициативы, при этом сохраняя открытость к сотрудничеству с США и Европой. Такой подход позволяет крупным международным партнерам воспринимать позицию Казахстана как сбалансированную. Несмотря на возможные разногласия, Астана не действует в ущерб их ключевым интересам. В условиях сложной международной обстановки подобная предсказуемость становится важным преимуществом, — говорит политолог.

Он уделил внимание и на внутренний аспект.

— Казахстанское общество неоднородно: различные социальные и культурные группы ориентируются на разные внешние центры — Россию, Турцию, страны Запада или исламский мир. В этих условиях поддержание сбалансированной внешней политики становится важным инструментом сохранения внутренней устойчивости. Односторонняя ставка на какое-то одно направление могла бы усилить напряженность внутри страны. Поэтому нынешняя модель остается жизнеспособной именно благодаря своей гибкости и способности учитывать разнообразные общественные ожидания, заявил эксперт.

Говоря о том, как Казахстану удается одновременно углублять стратегическое сотрудничество с Китаем, поддерживать диалог с США и сохранять устойчивые отношения с Россией, несмотря на глобальные противоречия между ними, Вали Алибайов отмечает роль нашей страны как ответственного участника международной политики.

— Ответственность проявляется через предсказуемость, последовательность и готовность поддерживать диалог даже в сложных условиях. Страна демонстрирует, что не станет спусковым механизмом для чужих конфликтов. В Центральной Азии это особенно важно, так как регион долго воспринимался как пространство внешнего влияния. Когда Казахстан показывает собственную позицию и ведет диалог с Востоком, Западом и Россией без резких колебаний, это укрепляет его вес и роль возможного модератора региональных процессов, — подчеркнул он.

По словам политолога, Астана не разрушает существующие форматы, а использует их, имею в виду ООН, ШОС, С5+1, тюркские площадки.

— Это также элемент ответственного поведения, не разрушать существующую систему, а стремиться снижать в ней риски. В этом ключе визиты укрепляют имидж Казахстана как государства, которое не стремится играть роль геополитического революционера и делает ставку на стабильность и продуманные шаги. Активная внешняя политика Касым-Жомарта Токаева создает возможности для продвижения собственных инициатив в области транспорта, энергетики, водных ресурсов и безопасности, а не только для реакции на внешние предложения. Естественно, внешние факторы продолжают оказывать влияние. Но чем больше у Казахстана собственных инициатив и ресурсов, тем меньше риск просто следовать чужим сценариям. Визиты в ведущие страны выступают как дополнительный ресурс, укрепляя возможности и аргументы, уже выработанные внутри страны, — подытожил эксперт.

Ранее уникальную позицию Казахстана в треугольнике Пекин-Москва-Вашингтон отметил политолог Газиз Абишев.