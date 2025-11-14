Уникальная позиция в треугольнике Пекин-Москва-Вашингтон — политолог о внешней политике Казахстана

В ноябре Глава государства совершил два значимых визита — в США и Россию. По словам Абишева, такая динамика показывает, что Казахстану удается выстраивать устойчивый баланс в отношениях с Вашингтоном, Москвой и Пекином.

— Надо признать, что Казахстан сейчас является уникальной страной, чей лидер имеет одинаково хорошее отношение в треугольнике Пекин-Москва-Вашингтон, — отмечает эксперт. — И я думаю, что эти страны не угрожают Казахстану, а наоборот гарантируют ему безопасность, что значит, что они не только не сами не нападают, но и помогают Казахстану обороняться от всяческих угроз, это хорошо.

Казахстан уже имеет прочные и близкие отношения с Китаем, особенно в период, когда вес и влияние Пекина на глобальной арене увеличиваются.

— Все упирается в экономическую политику Китая, и то, что у Казахстана особые отношения. То, как высказывается китайский лидер в отношении Казахстана, и что Китай гарантирует безопасность и независимость Казахстана — это дорого стоит, — сказал он.

В то же время недавний государственный визит Касым-Жомарта Токаева в Москву и пышный прием у Владимира Путина подчеркнули десятилетия устойчивых двусторонних связей:

— Традиционные отношения России с Казахстаном, и президентами Токаевым и Путиным свидетельствуют об авторитете нашей страны. Некоторые комментаторы с язвительностью обсуждают слова Президента Токаева о том, что Владимир Путин сохраняет авторитет во многих странах мира. Но факт остается фактом: Путин — всемирно известен. И то, как к нему относятся в Западной Европе или США — одно, то восприятие в Китае, на Ближнем Востоке или в развивающихся странах — это другой разговор.

Фото: Акорда

Другой глобальный игрок, взаимодействие с которым для Казахстана имеет стратегическое значение, — это Соединенные Штаты. Несмотря на то, что между странами нет столь большой истории многовекового сосуществования через границу, сотрудничество постепенно укрепляется.

То, что президент Токаев принял участие в саммите в составе делегации лидеров Центральной Азии и фактически выступал одним из ее ключевых представителей, также показательно, считает политолог. Это говорит о том, что Казахстан хорошо известен Вашингтону и вызывает интерес у американской прагматичной внешней политики.

— Нужно понимать, что у нас среднеарифметические отношения с Россией и Китаем, больше, чем отношения с Соединенным Штатами Америки. Никто, конечно, этого не отрицает. Но чем больше гравитационный объект, тем больше он влияния оказывает даже издалека, — комментирует политолог отношения Казахстана с США.

При этом, по его словам, США остаются глобальным лидером в науке и экономике и фактически контролируют мировую финансовую систему. Поэтому сотрудничество с этой державой для Казахстана имеет особое значение.

Сегодня Вашингтон рассматривает Казахстан как серьезного регионального игрока. Страна выступает своеобразным мостом между Востоком и Западом, между Севером и Югом — и именно Центральная Азия становится площадкой, где может разворачиваться крупная геополитическая игра, считает эксперт.

— Не у всех стран в мире хорошие отношения с Соединенным Штатами Америки. У нас такой именно твердый прагматизм в отношении с ними. Мы четко знаем, чего мы хотим от них, они четко знают, чего они хотят от нас, у нас в этом смысле взаимопонимание, — резюмирует спикер.

Фото: Акорда

Главный драйвер процессов в Центральной Азии — воля народов региона, а не внешние силы

По мнению эксперта, обсуждая отношения Казахстана с тремя крупными державами, нельзя обходить стороной вопрос инвестиций. Китай уже много лет вкладывает средства в казахстанские производства и еще десять лет назад заявлял о намерении локализовать около 50 предприятий.

— Китай инвестирует в наши производства, Россия создает тысячи совместных предприятий, помогает открывать предприятия, исходя из своего интереса, конечно же, но это взаимовыгодный интерес. И из Соединенных Штатов Америки мы приобретаем высокие технологии, и в рамках нового этапа отношений главное, что интересует американцев, — это сырье, и задача казахстанского Правительства — выторговать и трансфер технологий тоже. Я надеюсь, что в этом направлении мы будем двигаться, — отмечает Абишев.

По его словам, подобный формат внимания обычно оказывают лидерам средних держав, которые активно ведут внешнюю политику и воспринимаются как полноценные игроки.

— В нашем ряду можно отметить, к примеру, президента Финляндии — Стуба, можно отметить Венгрию и еще ряд других стран, лидеры которых столь же примечаемы на высоком уровне, что говорит все-таки о нашей субъектности, независимости и способности Казахстана выступать активным игроком во внешней политике, — обращает внимание политолог.

Отвечая на вопрос о том, насколько долго Казахстан сможет сохранить баланс внутри «политического треугольника», эксперт говорит, что просчитать это невозможно, но альтернативы такому подходу нет.

— Ошибочно полагать, что в тех или иных делах Центральной Азии прилагается рука Москвы, рука Пекина или рука Вашингтона. Главный драйвер всех процессов внутри Центральной Азии, вокруг нее, это воля народов этого региона, и в первую очередь воля казахстанского народа к построению суверенного, независимого и целостного государства, которое должно выжить в историческом процессе. Это главная задача народа, государства, политических элит. Этим руководствуются казахстанские политики, и учитывая это и понимая, что многовекторность и сбалансированная внешняя политика — это единственный путь максимально эффективного развития, я думаю, что наша страна будет осуществлять его максимально долго, тем более, что международные примеры есть, и поэтому с этим будет все нормально, — сказал он.

В контексте геополитической турбулетности, эксперт отмечает, что Казахстан дает «очень сдержанные, прицельные и взвешенные» оценки происходящего в мире.

— Это правильно, потому что чем более активным и рациональным игроком мы остаемся, чем больше у нас друзей и партнеров, которые воспринимают нас как неотъемлемую часть международной политики, тем лучше для нашей исторической судьбы, — заключил политолог.

Напомним, 11–12 ноября Президент Касым-Жомарт Токаев совершил государственный визит в Российскую Федерацию. По итогам переговоров президенты Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин подписали Декларацию о переходе межгосударственных отношений Республики Казахстан и Российской Федерации до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.