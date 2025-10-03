Внешний долг Узбекистана превысил 72 миллиарда долларов

По данным Центрального банка Узбекистана в январе–июле совокупный внешний долг страны достиг 72,2 миллиарда долларов. В том числе учитывается 36,8 миллиарда долларов внешнего долга государства, и 35,4 миллиарда долларов корпоративной задолженности.

Как сообщалось в отчете регулирующего органа, в первом квартале в мировой экономики происходили сложные изменения. В связи с этим, на глобальном рынке выросли цены на энергетические ресурсы. Эта тенденция не допустила ослабления экспортного потенциала Узбекистана.

Соответственно, сократилось отрицательное сальдо между экспортом и импортом на 20%, составив 6,4 миллиарда долларов. Также в первом полугодии объем прямых иностранных инвестиций вырос на 42%, достигнув 1,6 миллиарда долларов.

Напомним, в январе–марте этого года совокупный внешний долг Узбекистана увеличился на 4,3 миллиарда долларов, превысив 68 миллиардов долларов.

По итогам 2024 года общий государственный внешний долг Узбекистана вырос на 10,8 миллиарда долларов, составив 64,1 миллиарда долларов.

Власти Узбекистана до конца этого года планируют довести внутренний валовый продукт страны до 130 миллиардов долларов.