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    Внешнеторговый оборот Казахстана вырос до $44,9 млрд

    В январе-апреле 2026 года внешнеторговый оборот Казахстана составил 44,9 млрд долларов, увеличившись на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Бюро национальной статистики, передает корреспондент агентства Kazinform.

    логистика, товарооборот
    Фото: DALL-E

    Экспорт товаров за четыре месяца достиг 24 млрд долларов, что на 5% больше, чем годом ранее. Импорт, напротив, вырос на 11,3% и составил 20,9 млрд долларов. Таким образом, сохраняется положительное торговое сальдо, однако темпы роста закупок за рубежом ускоряются.

    Отдельно отмечается рост торговли со странами Евразийского экономического союза. Товарооборот с ЕАЭС увеличился на 13,3% и достиг 9,9 млрд долларов. При этом экспорт в эти страны снизился на 7,9%, тогда как импорт из государств союза вырос на 24,1%. Основным партнером в рамках ЕАЭС остается Россия, на которую приходится 87,6% взаимной торговли.

    Структура внешней торговли по-прежнему остается сырьевой. Почти половину экспорта — 44% составляет сырая нефть.

    Далее следуют:

    • рафинированная медь;
    • медные руды и концентраты;
    • ферросплавы;
    • пшеница.

    В импорте преобладают:

    • автомобили;
    • газообразные углеводороды;
    • лекарственные средства;
    • телефонные аппараты;
    • оборудование для энергетики.

    Среди ключевых экспортных направлений лидируют Китай, Италия и Россия. В импорте основные позиции занимают Россия и Китай, на которые приходится более 60% всех поставок, а также Германия, США, Южная Корея и Турция.

    Напомним, товарооборот между странами Евразийского экономического союза в 2025 году достиг 95 млрд долларов.

    Казахстан Торговля Финансовый рынок РК Экономика Статистика Международные отношения Финансы и бюджет
    Адиль Нуртазин
    Адиль Нуртазин
    Автор