Внешнеторговый оборот Казахстана вырос до $44,9 млрд

В январе-апреле 2026 года внешнеторговый оборот Казахстана составил 44,9 млрд долларов, увеличившись на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Бюро национальной статистики, передает корреспондент агентства Kazinform.

Экспорт товаров за четыре месяца достиг 24 млрд долларов, что на 5% больше, чем годом ранее. Импорт, напротив, вырос на 11,3% и составил 20,9 млрд долларов. Таким образом, сохраняется положительное торговое сальдо, однако темпы роста закупок за рубежом ускоряются.

Отдельно отмечается рост торговли со странами Евразийского экономического союза. Товарооборот с ЕАЭС увеличился на 13,3% и достиг 9,9 млрд долларов. При этом экспорт в эти страны снизился на 7,9%, тогда как импорт из государств союза вырос на 24,1%. Основным партнером в рамках ЕАЭС остается Россия, на которую приходится 87,6% взаимной торговли.

Структура внешней торговли по-прежнему остается сырьевой. Почти половину экспорта — 44% составляет сырая нефть.

Далее следуют:

рафинированная медь;

медные руды и концентраты;

ферросплавы;

пшеница.

В импорте преобладают:

автомобили;

газообразные углеводороды;

лекарственные средства;

телефонные аппараты;

оборудование для энергетики.

Среди ключевых экспортных направлений лидируют Китай, Италия и Россия. В импорте основные позиции занимают Россия и Китай, на которые приходится более 60% всех поставок, а также Германия, США, Южная Корея и Турция.

Напомним, товарооборот между странами Евразийского экономического союза в 2025 году достиг 95 млрд долларов.