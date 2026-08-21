Внеплановую проверку начали на опасном нефтегазовом предприятии в Мангистау

Управление промышленной безопасности департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области начало внеплановую проверку на опасных производственных объектах ТОО Tenge Oil&Gas, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Комитет промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Проверка проводится для контроля за исполнением требований, ранее выданных предприятию по итогам предыдущей инспекции, которая выявила нарушения.

— В настоящее время специалисты сопоставляют представленные компанией отчетные данные с фактическим состоянием производственных объектов и проверяют, насколько полно устранены ранее выявленные нарушения в сфере промышленной безопасности. Вопрос обеспечения безаварийной эксплуатации объектов недропользования в регионе находится на контроле уполномоченных органов, — сказано в сообщении Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Фото: Комитет промышленной безопасности МЧС РК

По итогам проверки будет дана оценка готовности предприятия к дальнейшей безопасной эксплуатации производственных мощностей. Если выяснится, что ранее выявленные нарушения не устранены, в отношении ответственных лиц могут быть приняты административные меры в соответствии с законодательством.

Проверка направлена на предупреждение аварийных ситуаций и повышение безопасности труда на производстве.

Фото: Комитет промышленной безопасности МЧС РК

Ранее Kazinform сообщал, что в Мангистауской области начали проверку информации о возможной незаконной добыче нефти и выбросе попутного газа на месторождении «Долинное». Разработчиком месторождения является ТОО «Емір-Ойл».

Также в июле 2025 года после распространения видео со сливом нефтяных отходов департамент экологии Мангистауской области инициировал внеплановую проверку предприятия ECSAD.