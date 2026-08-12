Проверка по незаконной добыче нефти началась в Мангистау

11 августа в социальных сетях опубликовали видеозапись о добыче нефти на месторождении «Долинное» в Мангистауской области, этот факт проверяют экологи, передает корреспондент агентства Kazinform.

Автор видео заявил о якобы нарушениях со стороны компании, разрабатывающей месторождение. По его словам, помимо незаконной добычи нефти, попутный газ выпускается в степь, из-за чего на территории распространяется неприятный запах.

После этого областной департамент экологии сообщил, что проверяет информацию о незаконной добыче нефти и выбросе попутного газа в атмосферу на месторождении «Долинное». Месторождение разрабатывает ТОО «Емір-Ойл».

— В настоящее время информация, распространенная в социальных сетях, взята на контроль Мангистауским областным департаментом экологии. Для всестороннего выяснения указанных обстоятельств рассматривается вопрос о проведении внеплановой проверки. Выявленным фактам будет дана экологическая и правовая оценка. В случае установления нарушений требований законодательства будут приняты соответствующие меры, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ликвидацию нефтяных скважин на месторождении Кокжиде приостановили в Актюбинской области.