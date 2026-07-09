Ликвидацию нефтяных скважин на месторождении Кокжиде приостановили в Актюбинской области

Проект по ликвидации нефтяных скважин на территории месторождения Кокжиде в Актюбинской области временно приостановлен. На сегодняшний день прекращена эксплуатация лишь четырех скважин, передает корреспондент агентства Kazinform.

Работы по защите подземных вод на месторождении Кокжиде начались несколько лет назад. В 2021 году прокуратура Актюбинской области сообщила о начале мероприятий по поэтапной остановке 10 скважин АО «СНПС-Актобемунайгаз», 68 скважин АО «КМК Мунай» и 56 скважин ТОО «Фирма Ада Ойл».

Однако реализация проекта до сих пор не завершена.

— Проект Министерства экологии по-прежнему остается актуальным. В 2024 году началась его реализация в рамках ежегодной поэтапной остановки скважин, однако в 2025 году были высказаны возражения. В результате была остановлена работа только четырех скважин. После этого приняли решение провести гидрогеологическое исследование. Сейчас этот вопрос находится в ведении Министерства водных ресурсов и ирригации РК, — сообщил заместитель руководителя департамента экологии Актюбинской области Талап Уснадин.

Отметим, по поручению Министерства водных ресурсов и ирригации РК в 2024-2025 годах было проведено исследование и дано заключение. Согласно заключению, участки, подвергшиеся техногенным изменениям, занимают примерно 11% территории массива. При этом, 89% песков сохранились в природном состоянии, то есть добыча нефти и газа не оказала негативного влияния на подземные воды.



