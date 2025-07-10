Нефтяные отходы сливают в землю: видео вызвало проверку в Мангистау

По словам главного эколога области, переработкой нефтяных отходов занимается компания ECSAD. Основное местоположение предприятия находится в 690 километрах от города Актау — в районе Камысты, близ села Боранкул. Компания занимается ремедиацией и биологической переработкой нефтяных отходов.

— Эта компания прошла экологическую экспертизу в 2021 году и получила у нас разрешительный документ. Разрешение действует до 2026 года. У населения возникает много вопросов. Говорят, копают землю и выливают туда нефть. На самом деле, по технологическому процессу земля раскапывается, на дно укладывается специальная пленка. Затем засыпается специальный грунт. Что касается видео, распространившегося в социальных сетях, департамент экологии совместно с прокуратурой начнет внеплановую проверку. В ходе нее выяснится, соблюдаются ли технологии, и позже мы предоставим официальное заключение, — заявил глава департамента Армат Жусипкалиев.