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    17:06, 10 Июль 2025 | GMT +5

    Нефтяные отходы сливают в землю: видео вызвало проверку в Мангистау

    Руководитель департамента экологии Мангистауской области Армат Жусипкалиев сообщил, что по данному инциденту в отношении компании ECSAD будет проведена внеплановая проверка, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: freepik

    По словам главного эколога области, переработкой нефтяных отходов занимается компания ECSAD. Основное местоположение предприятия находится в 690 километрах от города Актау — в районе Камысты, близ села Боранкул. Компания занимается ремедиацией и биологической переработкой нефтяных отходов.

    — Эта компания прошла экологическую экспертизу в 2021 году и получила у нас разрешительный документ. Разрешение действует до 2026 года. У населения возникает много вопросов. Говорят, копают землю и выливают туда нефть. На самом деле, по технологическому процессу земля раскапывается, на дно укладывается специальная пленка. Затем засыпается специальный грунт. Что касается видео, распространившегося в социальных сетях, департамент экологии совместно с прокуратурой начнет внеплановую проверку. В ходе нее выяснится, соблюдаются ли технологии, и позже мы предоставим официальное заключение, — заявил глава департамента Армат Жусипкалиев.

    До этого на место происшествия уже выезжали представители природоохранной прокуратуры Бейнеу. Окончательные выводы будут озвучены позже.

    Ранее буровая вышка рухнула на месторождении в Мангистауской области.

    Теги:
    Регионы Экология Нефть Мангистауская область
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
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