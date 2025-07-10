Буровая вышка рухнула на месторождении в Мангистауской области

ЧП произошло 9 июля около 12:47 на скважине № 553. Подрядная компания ТОО «Petro НефтеГазСервис» проводила плановые работы по укладке буровой вышки в горизонтальное положение. В какой-то момент конструкция не выдержала. Между второй и третьей секциями образовался сгиб, и вышка обрушилась.

— Пострадавших нет. На месте работает комиссия, которая установит причины инцидента и проверит соблюдение всех норм безопасности, — заверили в ДЧС Мангистауской области.

Инцидент квалифицирован как производственный, расследование будет проведено в соответствии с требованиями Закона РК «О гражданской защите».

Дополнительно собственное внутреннее расследование проведет и компания, добывающая нефть на участке.

Ранее в социальных сетях появилось видео выброса нефти из скважины, расположенной в Мангистауской области — всего в 500 метрах от села Тенге. Сотрудникам предприятия удалось изолировать выброс и избежать серьезных последствий.