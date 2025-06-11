Выбросы из нефтяной скважины в Мангистауской области: чрезвычайная ситуация изолирована

— В частности, ЧП произошло около 08:30 часов в ходе бурения скважины № 553 ТОО «Petro НефтеГазсервис». Соответственно, в 08:40 сотрудниками предприятия были проведены необходимые работы и чрезвычайная ситуация была изолирована, — сообщили в департаменте экологии Мангистауской области.

Отделом лабораторно-аналитического контроля департамента экологии по Мангистауской области приняты меры по проведению инструментальных измерений атмосферного воздуха на данной территории. Результаты измерений и принятые меры будут сообщены дополнительно.

Напомним, 8 июня на месторождении «Толкын» ТОО «Varro Operating Group» в Мангистауской области произошла чрезвычайная ситуация, из скважины №57 начался выброс газа и воды.