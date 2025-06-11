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    21:35, 10 Июнь 2025 | GMT +5

    Выбросы из нефтяной скважины в Мангистауской области: чрезвычайная ситуация изолирована

    10 июня в социальных сетях распространилось видео выбросов из нефтяной скважины в 500 метрах от села Тенге близ города Жанаозен, передает агентство Kazinform со ссылкой на департамент экологии Мангистауской области.

    Авария на нефтяной скважине в Мангистауской области: чрезвычайная ситуация изолирована
    Фото: кадр из видео

    — В частности, ЧП произошло около 08:30 часов в ходе бурения скважины № 553 ТОО «Petro НефтеГазсервис». Соответственно, в 08:40 сотрудниками предприятия были проведены необходимые работы и чрезвычайная ситуация была изолирована, — сообщили в департаменте экологии Мангистауской области.

    Отделом лабораторно-аналитического контроля департамента экологии по Мангистауской области приняты меры по проведению инструментальных измерений атмосферного воздуха на данной территории. Результаты измерений и принятые меры будут сообщены дополнительно.

    Напомним, 8 июня на месторождении «Толкын» ТОО «Varro Operating Group» в Мангистауской области произошла чрезвычайная ситуация, из скважины №57 начался выброс газа и воды.

    Теги:
    Регионы Казахстана Экология Нефть ЧП Жанаозен Мангистауская область
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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