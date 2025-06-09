ЧП на месторождении в Мангистау: в воздухе зафиксирован чрезмерный выброс метана

По информации департамента экологии Мангистауской области, в результате в атмосферном воздухе было зафиксировано превышение предельно допустимого уровня содержания метана.

- Сотрудники лабораторно-аналитического отдела департамента экологии Мангистауской области выехали на место происшествия. Выброс газа и воды удалось остановить. Однако, в ходе проведения инструментальных замеров атмосферного воздуха, выполненных в рамках мониторинга, в зоне происшествия было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации метана, - сообщил руководитель департамента Армат Жусипкалиев.

Фото: департамент экологии Мангистауской области

По его словам, результаты экологической проверки будут направлены в органы прокуратуры. Надзорный орган, в свою очередь, должен инициировать полноценную проверку этого месторождения и принять необходимые меры в соответствии с действующим законодательством.

Эколог Адильбек Козыбаков считает, что подобные чрезвычайные происшествия происходят в основном из-за отсутствия должных превентивных мер.

- Подобные инциденты свидетельствуют о слабом контроле со стороны государственных органов. Почему не проводятся профилактические и предупредительные проверки? Чтобы предотвратить подобные аварии в будущем, необходимо, чтобы профилактическим контролем занимались не только экологические ведомства, но и органы по чрезвычайным ситуациям. Также крайне важно обеспечить прозрачность в таких вопросах и обязательно привлекать к расследованию независимых экспертов. Ведь подобные происшествия несут угрозу не только окружающей среде, но и жизни и здоровью людей. Несколько месяцев назад на предприятии «БузачиОперейтинг» произошёл смертельный случай. Разве этот трагический инцидент не стал уроком? - отметил Адильбек Козыбаков.

Ранее сообщалось об аварийной ситуации на одной из скважин в Мангистауской области.