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Внеочередные выборы депутатов Мажилиса состоятся 19 марта

19 Января 2023, 16:07
Внеочередные выборы депутатов Мажилиса состоятся 19 марта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Внеочередные выборы депутатов Мажилиса состоятся 19 марта 2023 года. Выборы депутатов маслихатов всех уровней будут назначены Центральной избирательной комиссией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев сделал заявление о назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов. С полным текстом заявления можно ознакомиться здесь.

Также Президент РК подписал Указ о роспуске Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва и назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Позже Глава государства подписал Указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней.

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