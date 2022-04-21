Внеочередной съезд партии AMANAT состоится 26 апреля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня Председатель партии «AMANAT» Касым-Жомарт Токаев принял решение о созыве внеочередного XXIII Съезда на 26 апреля этого года. Об этом сообщил исполнительный секретарь партии Асхат Оралов, передает МИА «Казинформ».

«В нем примут участие делегаты со всех регионов. Съезд пройдет в онлайн-формате. Центральный аппарат совместно с филиалами начал подготовительные мероприятия.

Планируется, что в ходе съезда будет рассмотрен вопрос о присоединении политической партии ADAL к партии AMANAT», - написал Асхат Оралов в Facebook.