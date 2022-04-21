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    13:15, 21 Апрель 2022 | GMT +6

    Внеочередной съезд партии AMANAT состоится 26 апреля

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня Председатель партии «AMANAT» Касым-Жомарт Токаев принял решение о созыве внеочередного XXIII Съезда на 26 апреля этого года. Об этом сообщил исполнительный секретарь партии Асхат Оралов, передает МИА «Казинформ».

    «В нем примут участие делегаты со всех регионов. Съезд пройдет в онлайн-формате. Центральный аппарат совместно с филиалами начал подготовительные мероприятия.

    Планируется, что в ходе съезда будет рассмотрен вопрос о присоединении политической партии ADAL к партии AMANAT», - написал Асхат Оралов в Facebook.


    Теги:
    AMANAT Президент Президент Казахстана Главная Политика
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