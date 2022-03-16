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    13:43, 16 Март 2022 | GMT +6

    Внедрить должность председателя маслихата предложил Президент

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях повышения роли маслихатов необходимо внедрить должность председателя маслихата. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Особое внимание следует уделить маслихатам, чтобы укрепить доверие населения к представительной власти. В целях повышения их роли и обеспечения их самостоятельности необходимо внедрить должность председателя маслихата», - сказал во время выступления на совместном заседании палат Парламента Касым-Жомарт Токаев.

    «Нужно внести соответствующие поправки в законодательство, регламентирующие право Президента вносить на альтернативной основе не менее двух кандидатур на должности акимов областей и городов республиканского значения», - обратился Глава государства.

    Напомним, Касым-Жомарт Токаев также заявил, что Президент будет назначать акимов областей и городов республиканского значения с учетом результатов рассмотрения о возможных выборах в маслихатах.


    Теги:
    Маслихат Президент Президент Казахстана Послание Президента РК-2022 Другие государственные органы Астана
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