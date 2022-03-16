Внедрить должность председателя маслихата предложил Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях повышения роли маслихатов необходимо внедрить должность председателя маслихата. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Особое внимание следует уделить маслихатам, чтобы укрепить доверие населения к представительной власти. В целях повышения их роли и обеспечения их самостоятельности необходимо внедрить должность председателя маслихата», - сказал во время выступления на совместном заседании палат Парламента Касым-Жомарт Токаев.

«Нужно внести соответствующие поправки в законодательство, регламентирующие право Президента вносить на альтернативной основе не менее двух кандидатур на должности акимов областей и городов республиканского значения», - обратился Глава государства.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев также заявил, что Президент будет назначать акимов областей и городов республиканского значения с учетом результатов рассмотрения о возможных выборах в маслихатах.