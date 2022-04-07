Внедрение новой системы субсидирования АПК отложили до следующего года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов озвучил ситуацию по внедрению новой системы субсидирования агропромышленного комплекса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Создана рабочая группа по совершенствованию государственной поддержки агропромышленного комплекса, куда вошли представители отраслевых ассоциаций и союзов, агробизнеса, науки, заинтересованных государственных и местных исполнительных органов, депутатов Сената и Мажилиса Парламента. В рамках заседаний рабочей группы презентованы новые подходы к системе субсидирования АПК, предусматривающие упрощение процедуры субсидирования, оптимизацию ее направлений (количество видов субсидий планируется сократить с 51 до 7), обеспечение доступности для всех субъектов, стимулирование внедрения современных технологий и привлечение инвестиций в АПК, внедрение нормы взятия фермерами встречных обязательств по достижению конкретных индикативных показателей», - сообщил Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, к новой системе субсидирования АПК поступило большое количество предложений и замечаний от регионов, отраслевых союзов и ассоциаций, членов рабочей группы, которые были систематизированы и учтены при доработке системы субсидирования.

Приоритетными направлениями субсидирования предлагается определить инвестиционное субсидирование, ориентированное на техническое и технологическое перевооружение отрасли, субсидирование ставок по финансовым инструментам, а также субсидирование селекционно-племенной работы, семеноводства, глубокой переработки сырья.

«Указанные меры планировалось реализовать в текущем году по итогам обсуждения с сельхозтоваропроизводителями и общественностью. Вместе с тем, основываясь на комплексном анализе текущей ситуации и тенденции ее развития, необходимостью принятия адекватных мер по минимизации негативного влияния геополитического кризиса на экономику страны, было принято решение отложить до следующего года вопросы внедрения нового механизма субсидирования и в текущем году государственную поддержку АПК осуществить по существующим правилам. Более того, с учетом необходимости сохранения устойчивости отечественного агропромышленного комплекса принято решение не только сохранить, но и усилить государственную поддержку путем выделения дополнительных средств на эти цели», - заключил Премьер-Министр.

Напомним, по поручению Главы государства с учетом необходимости сохранения устойчивости отечественного агропромышленного комплекса в настоящее время прорабатывается вопрос о выделении дополнительных средств на субсидирование АПК (92,4 млрд тенге) при уточнении республиканского бюджета, которые будут направлены на погашение образовавшейся задолженности прошлого года, а также нивелируют последствия повышения цен на товарно-материальные ресурсы, используемые при производстве сельхозпродукции.