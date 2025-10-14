Внедрение ИИ в госзакупках позволило сэкономить 781 млрд тенге - Минфин

Министр напомнил о том, что с начала года действует новый закон «О государственных закупках», где приоритет сделан на сокращение сроков закупочных процедур, которые ранее занимали длительный период.

- Сегодня сроки сокращены до самых минимальных и внедрены положения, направленные на поддержку отечественных товаропроизводителей. В результате по итогам 9 месяцев текущего года, по сравнению с 9 месяцами прошлого года, выросла сумма заключенных договоров и сумма закупок у отечественных товаропроизводителей в 2 раза, сократилось количество жалоб на 25% при росте количества заключенных договоров на 28%, в том числе с отечественными товаропроизводителями на 30%,- озвучил Мади Такиев.

Кроме того, по его словам, в государственных закупках внедрены элементы ИИ.

- Так, к примеру, конкурс с использованием рейтингово-балльной системы: конкурсная комиссия не создается, осуществляется автоматический выбор победителя, отсутствует обжалование итогов. Экономия средств составила 781 млрд тенге, - отметил министр финансов.





Кроме того, министр финансов РК Мади Такиев сообщил, что по итогам 9 месяцев 2025 года доходы государственного бюджета составили 17,3 трлн тенге, или 102% к плану.