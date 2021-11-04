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Внедорожник изъяли у алматинца за неуплату налога

4 Ноября 2021 19:41
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Внедорожник изъяли у алматинца за неуплату налога

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На дорогах Алматы при помощи аппаратно-программного комплекса «Сергек» выявляют должников по налогу на транспортные средства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Рейды по изъятию автотранспорта у должников по налогам проводится департаментом государственных доходов по Алматы совместно с представителями Палаты частных судебных исполнителей, департамента юстиции и сотрудниками дорожной полиции города.

«4 ноября в ходе проведения совместных мероприятий камерой «Сергек» зафиксирована автомашина марки «Nissan Patrol», за которой числится задолженность в сумме 534,1 тысячи тенге. Данная автомашина задержана и водворена на автомобильную штрафстоянку. Данные мероприятия будут продолжены до конца текущего года», - сообщили в пресс-службе ДГД.

В целом по Алматы общая сумма задолженности физических лиц по налогу на транспортные средства составляет 3,6 млрд тенге, в том числе 2,6 млрд основная задолженность и 1 млрд пеня. Общее количество задолжников составило 40 541 граждан, по которым вынесены налоговые приказы о взыскании задолженности физического лица и переданы в органы исполнительного производства для принудительного взыскания (Департамент Юстиции и в Палату частных судебных исполнителей).

Судебные исполнители могут принять решение об аресте банковских счетов, отчуждении имущества, а также ограничить право на перемещение за пределы страны. Кроме того, должники не смогут открыть счета, кроме тех, что необходимы для получения социальных выплат или пособий, а также образовательных депозитов.

«В случае непогашения гражданами своих налоговых обязательств по налогам на собственность физических лиц в отведенный законодательством срок, начисляется пеня. Сроком уплаты налога на транспорт физических лиц является не позднее 1 апреля года, следующим за отчетным налоговым периодом, то есть за 2020 год до 1 апреля 2021 года», - пояснили в департаменте.


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#Алматы   #Минюст   #Транспорт   #Другие государственные органы   #Общество   #Налоги  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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