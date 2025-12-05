ВМС США назвали причины серии инцидентов в Красном море

Согласно отчету о расследовании, причиной инцидентов стали обрыв троса и некачественное тормозное оборудование, плохая компьютерная сигнализация, «нестандартные методы технического обслуживания» и «в целом низкий уровень знаний» у некоторых сотрудников авианосной группы.

В отчете ВМС говорится, что расследование показало, что инцидент с «дружественным огнем» в декабре 2024 года, когда ракетный крейсер USS Gettysburg сбил истребитель F/A-18 °F Super Hornet, произошел из-за «отсутствия комплексных возможностей для обучения между USS Gettysburg и авианосной ударной группой и отсутствия слаженности в авианосной ударной группе».

Согласно отчету, расследование также показало, что столкновения эсминца «Трумэн» с торговым судном недалеко от Порт-Саида в Египте в феврале 2025 года «можно было избежать». Экипаж «Трумэна» не смог безопасно обойти судно.

В апреле 2025 года истребитель F/A-18E Super Hornet и буксировщик были потеряны из-за маневра уклонения, который совершил авианосец при отражении атаки баллистической ракеты в Красном море.

Расследование также показало, что инцидент, произошедший в мае 2025 года с участием другого истребителя F/A-18, был вызван неисправностью страховочного троса на борту авианосца «Трумэн».

Военно-морские силы заявили, что в результате инцидентов никто из личного состава не получил серьезных травм.

В соответствии с результатами расследования ВМС пересматривают некоторые системы и операции и будут проводить дополнительное обучение персонала, чтобы попытаться предотвратить подобные инциденты.

Ранее сообщалось, что ВМС США за две недели потеряли два самолета на авианосце «Трумэна».

Помимо двух потерянных самолетов, с момента отправки авианосца на Ближний Восток в сентябре прошлого года произошло еще два инцидента.

В феврале авианосец столкнулся с торговым судном около Порт-Саида в Египте, повреждения получили оба судна. А в декабре 2024 года F/A-18F Super Hornet, летевший с авианосца, был сбит ракетным крейсером «U.S.S. Gettysburg», сопровождавшим авианосец «USS Harry S. Truman». Двое человек на борту самолета были спасены.