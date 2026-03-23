В Москве торжественно отметили Наурыз

Праздник собрал широкий круг почетных гостей. Среди присутствующих также были аккредитованные в Москве и по совместительству в Казахстане послы иностранных государств, представители международных организаций, казахстанские студенты столичных вузов, а также соотечественники из различных регионов России.

Открывая торжество, посол РК в России Даурен Абаев обратился к гостям со словами приветствия. Он подчеркнул, что Наурыз испокон веков является символом обновления, единства и щедрости, а также отметил, что в этом году Казахстан встречает главный весенний праздник в новом историческом контексте.

— Спустя столетия, когда наш социально-бытовой и цивилизационный уклад изменился кардинально, смыслы этого праздника по-прежнему остаются актуальными, а порой звучат сильнее и многограннее. В этом году страна отмечает Наурыз уже с Новой Конституцией, которая стала символом политического и государственно-правового обновления, — отметил он.

Он пожелал всем присутствующим благополучия, крепкого здоровья и неиссякаемой энергии, подчеркнув важность сохранения культурных традиций и дружбы между народами.

Фото: Посольство РК в России

Мероприятие стало местом встречи для представителей казахских общественных объединений России, которые активно способствуют сохранению родного языка и культуры вдали от исторической родины.

Вице-президент Казахской национально-культурной автономии в Москве Гульшат Алимова поделилась мыслями о преемственности поколений. Несмотря на то, что она живет в Москве, чтит, сохраняет и передает традиции молодым поколениям.

— Это наша Родина, и мы не должны забывать свои корни, — отметила она.

Теплые слова поздравлений прозвучали и от заместителя председателя региональной общественной организации казахской культуры «Жолдастык» (Астраханская область) Алии Гумаровой. Она напомнила, что в Астраханском регионе Наурыз традиционно отмечается с большим размахом, и пригласила всех на центральные празднования, которые состоятся 18 апреля. Она также присоединилась к поздравлениям в адрес казахстанцев в связи с принятием новой Конституции, пожелав здоровья, мира и процветания.

Празднование не обошлось без главного атрибута Наурыза — Наурыз коже. Гости также могли оценить разнообразие традиционных угощений казахской кухни, которые создавали особую атмосферу гостеприимства.

Ярким дополнением вечера стала насыщенная концертная программа, представившая все грани современного казахского искусства. Зрители насладились выступлениями талантливых артистов. Свое мастерство продемонстрировали солисты Западно-Казахстанской Академической филармонии имени Г. Курмангалиева — Еркин Утегенов и Айбар Хайырханов. Украшением вечера также стали выступления баяниста-виртуоза Олжаса Нурланова и певца Александра Фролова.

