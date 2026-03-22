    17:00, 22 Март 2026 | GMT +5

    Как казахи в Германии отмечают праздник Наурыз

    Для казахской диаспоры в Германии праздник Наурыз остается одним из особых дней, когда люди собираются вместе, укрепляя согласие и единство. Об этом корреспонденту Kazinform рассказала председатель казахского культурного центра в городе Кельн Маржан Пишкинель.

    Как казахи в Германии отмечают праздник Наурыз
    По ее словам, казахи, проживающие в Кельне, по мере возможностей регулярно организуют празднование Наурыза. Решение о проведении мероприятия принимается совместно членами правления центра. В рамках подготовки арендуется зал для проведения праздника, заблаговременно готовятся приглашения, а также направляются приглашения представителям казахстанских консульств и посольства в Германии.

    — Активные апай нашего общества готовят наурыз-коже, для гостей накрывается щедрый дастархан с разнообразными блюдами. Также подаются напитки. В этом году мы впервые планируем провести праздничный вечер на платной основе. Для детей до 10 лет вход будет бесплатным, — сказала Маржан Пишкинель.

    Как казахи в Германии отмечают праздник Наурыз
    В программе праздничного вечера предусмотрено исполнение казахских песен, кроме того, планируется приглашение певца специально из Казахстана. В завершение вечера для гостей будет организована танцевальная программа, где прозвучат песни на казахском и турецком языках.

    В мероприятии примут участие казахи, проживающие в Кельне и его окрестностях, студенты из Казахстана, члены общества, а также местные жители, проявляющие интерес к традициям и культуре казахского народа.

    Как казахи в Германии отмечают праздник Наурыз
    Кроме того, для детей проводятся игры и различные конкурсы с вручением подарков.
    По словам Маржан Пишкинель, казахский культурный центр в Кельне, основанный в 1982 году, в настоящее время официально функционирует. В обществе насчитывается около 80 членов. В целом в городе проживает более 150-200 казахских семей.

    Большинство казахов в Германии — это граждане, которые в свое время переехали из Турции по работе, а также их потомки.

    Ранее мы рассказывали, как казахи, проживающие в Монголии, отмечают праздник Наурыз.

    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
