Как казахи в Монголии отмечают праздник Наурыз

Когда суровая зима отступает, в ту пору, когда «у сильного истончается, у слабого вот-вот оборвётся» («Жуанның жіңішкеріп, жіңішкенің үзілер шағында»), скот начинает тянуться к свежей зелени, а люди — к молочной пище. День и ночь приходят к равновесию, всё живое пробуждается, и начинается новая жизнь. Именно в этот знаменательный момент приходит Наурыз — вестник обновления, добра и светлых перемен.



«Ұлыстың ұлы күні» (великий день народа) — праздник Наурыз для казахов является не просто символом прихода весны, но и важным знаком национальной идентичности, духовного обновления и преемственности поколений.



Этот праздник с особым воодушевлением отмечают не только казахи Казахстана, но и соотечественники за его пределами. Одни из них — казахская диаспора в Монголии. Численность казахов в этой стране, сумевших сохранить чистоту обычаев и традиций, составляет около 200 тысяч человек. Большая часть из них проживает на крайнем западе страны — в регионе Баян-Улгий. Сохранив исконные традиции, местные казахи отмечают Наурыз с широким размахом и особым почтением.

Фото из личного архива Байыт Қабанұлы

Аймак Баян-Улгий — регион Монголии с наибольшей концентрацией казахского населения. Здесь праздник Наурыз ежегодно проходит с особой торжественностью и размахом. Для соотечественников это не только время обновления природы, но и значимое культурное событие, укрепляющее единство народа и его национальный дух.

Фото из личного архива Байыт Қабанұлы

Наш соотечественник, проживающий в Монголии, поэт и писатель Байыт Қабанұлы отмечает, что этот праздник имеет особое значение для казахов, живущих в этой стране.

— В преддверии праздника жители аулов тщательно убирают свои дома, приводят в порядок дворы и с особым старанием готовятся к торжеству. Самое главное — встречают этот праздник с искренним настроем и приподнятым настроением. Все семьи готовятся варить наурыз-көже. Наши бабушки кладут в казан тщательно высушенные за зиму почётные части мяса — казы, карта, жал и жая. На мясном бульоне варят көже. Казахи говорят: «Ұзынсары келгенде сүр жейміз» (зимние заготовки едим с приходом долгожданной весны), — и, собирая старейшин в центре, ходят друг к другу в гости, угощаясь көже. Обмениваются добрыми пожеланиями — «Ақ мол болсын!» (Пусть будет изобилие), «Ұлыс оң болсын!» (Пусть год будет благополучным), выражают искренние намерения. Спрашивают: «Қыстан аман шықтыңдар ма?» (Благополучно ли пережили зиму?) — обнимаются при встрече. В этот день даже в отдалкнных горных стоянках, где пастухи пасут скот, в казанах варится мясо, а дети и взрослые наполняются радостным настроением, — говорит писатель.

Фото из личного архива Байыт Қабанұлы

По его словам, этот великий праздник является одним из важнейших способов сохранения национальной самобытности.

Казахи в Монголии, отмечая Наурыз, вносят значительный вклад в сохранение национальной культуры.





Фото из личного архива Байыт Қабанұлы

Многие традиции бережно сохраняются в неизменном виде и передаются из поколения в поколение, оставаясь живой связью времён и духовным наследием народа.

— Во время праздника Наурыз в аймаке Баян-Улгий ежегодно проходит масштабный праздничный парад. В подготовке и проведении мероприятия принимают участие все учреждения и организации региона. Этот праздник вызывает особое внимание у Президента страны, который лично направляет поздравления. Представители Правительства специально приезжают на праздник, чтобы поздравить жителей. На параде демонстрируются все богатые традиции и обряды казахского народа. Шествия с верблюдами, выступления берекутчи и участников конного состязания көкпар создают неповторимую торжественную атмосферу, наполняя сердца зрителей особым праздничным настроением.

Во время Наурыза организуются национальные игры и спортивные состязания. Особое внимание уделяется казахской борьбе, көкпару, игре асық ату, теңге ілу и другим традиционным соревнованиям, которые способствуют укреплению интереса молодёжи к национальной культуре и традициям, — рассказывает Байыт Қабанұлы.

Фото из личного архива Байыт Қабанұлы

По мнению писателя, для казахской общины, проживающей за границей, Наурыз является важным культурным мостом, который соединяет их с историческим корнями и наследием предков. Этот праздник не только оживляет национальные обряды и традиции, но и укрепляет духовное единство казахского народа, служит сохранению национальной идентичности.

— Во время празднования Наурыза организуются концертные программы, айтысы, выступления с национальными танцами и песнями. Народные песни и кюи, исполняемые под звуки домбры, являются неотъемлемой частью казахской культуры и придают празднику особую торжественность. В школах и культурных центрах устраиваются выставки национальной одежды, ярмарки ремёсел и этнографические постановки. Через эти мероприятия молодое поколение знакомится с традициями предков и учится уважать национальное наследие. Соотечественники в Улан-Баторе также организуют праздничные мероприятия, демонстрируя богатую культуру казахского народа представителям других национальностей, — отмечает писатель.

Фото: Kazinform

По его словам, казахи, проживающие на территории Монголии, отмечают «Великий день народа» (Ұлыстың ұлы күні) не только как праздничное событие, но и как значимую духовную ценность, сохраняющую национальную самобытность и культурное наследие. Наурыз является ярким проявлением единства и целостности народа, символом обновления, жизненной силы, традиций и сплочённости казахского общества.