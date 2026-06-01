В мире испытали первый автономный водородный энергоузел для портов

Британский консорциум представил Hydrogen Power Hub — одну из первых в мире плавучих энергетических платформ, способных обеспечивать суда электроэнергией прямо у причала без подключения к береговой электросети, передает Kazinform со ссылкой на профессиональный институт IOM3.

Проект разработан компанией ELIRE Maritime совместно с Ricardo UK, Schneider Electric и другими партнерами.

Комплекс состоит из трех модульных шестиугольных платформ общей площадью около 1 200 квадратных метров. На борту размещены аккумуляторы емкостью примерно 45 МВт·ч, топливные элементы, водородные генераторы и солнечные панели. Система способна непрерывно выдавать до 5 МВт мощности, чего достаточно для энергоснабжения круизных лайнеров среднего класса и других крупных судов во время стоянки.

За неделю установка может производить около 91 МВт·ч электроэнергии, потребляя 7,5–8 тонн водорода. Топливо хранится в семи контейнерах стандарта ISO, а пополнение запасов требуется примерно два раза в неделю.

Разработчики считают, что технология способна решить одну из ключевых проблем декарбонизации портов — нехватку сетевой инфраструктуры. Создание традиционных береговых систем электроснабжения требует многолетней модернизации подстанций, строительства кабельных линий и прохождения сложных согласований. Плавучий энергоузел позволяет обойти эти ограничения и развернуть систему значительно быстрее.

По оценке консорциума и специалистов Ricardo UK, использование платформы позволяет сократить выбросы судов во время стоянки примерно на 77% по сравнению с работой бортовых дизельных генераторов даже с учетом производства, транспортировки и хранения водорода.