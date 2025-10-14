В метро Алматы усилили меры безопасности

По инициативе полиции во всех вагонах и на станциях запустили голосовые объявления. Пассажирам регулярно напоминают о необходимости:

соблюдать порядок;

следовать правилам метро;

нести личную ответственность за безопасность.

Кроме того, на станциях и в поездах размещены информационные материалы — плакаты и брошюры с напоминаниями о правилах поведения, порядке эвакуации и действиях при чрезвычайных ситуациях.

— Метрополитен — это место массового пребывания граждан, где безопасность каждого зависит от дисциплины всех. Полиция совместно с администрацией метро проводит постоянную профилактическую и разъяснительную работу. Наша задача — не только обеспечить правопорядок, но и сформировать у пассажиров устойчивую культуру безопасности, — отметил начальник управления полиции на метрополитене ДП Алматы Батуржан Абдумасаров.

Такая профилактическая работа проводится на постоянной основе. По словам Абдумасарова, регулярные напоминания через громкоговорители и визуальные материалы помогают предупреждать правонарушения и снижать риски происшествий.

Напомним, в метрополитене Алматы сообщили, что в 1 квартале 2026 года будет проведена модернизация всех турникетов. Кроме того, в часы пик планируется сократить интервалы движения поездов и закуп 10 новых электропоездов.

Ранее алматинское метро установило новый рекорд. В день матча «Кайрат» — «Реал Мадрид» метро Алматы перевезло 142 932 пассажира.