Вместо ЖК социальные объекты: как в Астане борются с точечной застройкой
«В городе 22 таких объекта. Все объекты мы знаем. По ним активно работаем с инициативными группами из жильцов соседних домов и представителями застройщиков. Пару объектов сейчас находятся в судах, по остальным решение уже есть. Участки будут использованы под строительство социальных объектов с учетом мнения жителей.
К примеру, по набережной реки Есиль, в районе улицы Косыгина - внесены изменения в ПДП, многоквартирный жилой комплекс заменён на сквер, в районе ЖК «Copenhagen» МЖК также заменён на сквер. В районе ЖК «Nova city» МЖК заменен на образовательный центр, в районе ЖК «Городской романс» - на новый корпус к школе, детский сад и сквер и др», - сказал Женис Касымбек.
Аким Астаны также отметил, что с января текущего года новых разрешений на строительство без наличия инженерных сетей и согласования с генеральным планом не выдается.
Более того, если какая-либо строительная компания продолжит строительство без полного пакета техусловий, работы на строительных участках будут полностью остановлены, а компания будет занесена в «черный» список недобросовестных компаний.
Напомним, ранее в марте сообщалось о точечных застройках и планах по ним.