Вместо ЖК социальные объекты: как в Астане борются с точечной застройкой

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане ведется борьба с точечной застройкой. Порядка на 20 участках вместо многоквартирных жилых комплексов появятся социальные объекты. Это школы, поликлиники, общественные пространства (скверы, бульвары, дворы), детсады. Об этом сообщил аким Астаны Женис Касымбек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

«В городе 22 таких объекта. Все объекты мы знаем. По ним активно работаем с инициативными группами из жильцов соседних домов и представителями застройщиков. Пару объектов сейчас находятся в судах, по остальным решение уже есть. Участки будут использованы под строительство социальных объектов с учетом мнения жителей.

К примеру, по набережной реки Есиль, в районе улицы Косыгина - внесены изменения в ПДП, многоквартирный жилой комплекс заменён на сквер, в районе ЖК «Copenhagen» МЖК также заменён на сквер. В районе ЖК «Nova city» МЖК заменен на образовательный центр, в районе ЖК «Городской романс» - на новый корпус к школе, детский сад и сквер и др», - сказал Женис Касымбек.

Аким Астаны также отметил, что с января текущего года новых разрешений на строительство без наличия инженерных сетей и согласования с генеральным планом не выдается.

Более того, если какая-либо строительная компания продолжит строительство без полного пакета техусловий, работы на строительных участках будут полностью остановлены, а компания будет занесена в «черный» список недобросовестных компаний.