Вместо дыма - производство: возможна ли переработка камыша в Атырау

Будет ли природный резерват «Акжайык» передан в ведение акимата?

Депутат Мажилиса Парламента РК Адиль Жубанов направил Премьер-министру депутатский запрос, касающийся пожара в камышах, и озвучил ряд конкретных предложений.

Согласно информации, предоставленной депутатом, в период с 2023 по 2025 годы на территории резервата произошло восемнадцать пожаров, каждый из которых продолжался более тридцати пяти дней.

- Последствия камышевых пожаров требуют незамедлительной реакции со стороны Правительства. Из-за пожара на территории государственного природного резервата «Акжайык» густой дым окутал город Атырау, что наносит прямой вред здоровью населения. Прошу принять меры в отношении должностных лиц Министерства экологии и природных ресурсов, а также Министерства по чрезвычайным ситуациям, не обеспечивших своевременное выполнение комплекса необходимых работ. Это не просто природная катастрофа, а результат несистемного управления со стороны Министерства экологии. Увеличение числа пожаров в резервате вызвано слабостью материально-технической базы и отсутствием должного контроля. Штатная численность и ресурсы резервата не позволяют эффективно бороться с огнём и предотвращать его. Это свидетельствует о серьёзных упущениях в работе Министерства. Мы поднимали этот вопрос неоднократно с 2023 года. Тогда министерство сообщило, что на улучшение материально-технической базы резервата на 2023–2027 годы предусмотрено один миллиард тенге, - отметил Адиль Жубанов

По его словам, помимо этого, в рамках комплексного плана в области гражданской защиты на закупку специальной техники, систем раннего обнаружения пожаров и наблюдательных вышек для природоохранных и лесохозяйственных организаций было выделено 55,1 миллиарда тенге.

Несмотря на наличие республиканского финансирования, в самом резервате на практике практически никаких работ не проводится. Это подтверждается, в частности, отсутствием специализированного подразделения по тушению пожаров на территории «Акжайыка».

Предложения депутата по решению проблемы

Адиль Жубанов направил Правительству следующие предложения:

- Во-первых, необходимо принять соответствующие меры в отношении руководства Министерства экологии, допустившего серьёзные просчёты в управлении резерватом. Во-вторых, создать в структуре резервата специализированное противопожарное подразделение, оснащённое всем необходимым оборудованием и техникой. В-третьих, обеспечить полное финансирование затрат на материально-техническое оснащение резервата из республиканского бюджета, в соответствии с требованиями к особо охраняемым природным территориям. В-четвертых, в случае отсутствия решения о финансировании - рассмотреть возможность передачи резервата в ведение акимата Атырауской области. Правительство должно дать правовую оценку неэффективной и формальной работе Министерства экологии в отношении природного резервата «Акжайык» и принять срочные решения на основе предложенных мер, - подчеркнул Адиль Жубанов.

Будет ли интерес к переработке камыша?

По мнению акима Атырауской области Серика Шапкенова, в регионе имеется достаточное количество камыша, который мог бы использоваться как сырьё. Готовым вложиться инвесторам, выразившим интерес к переработке камыша, будет оказана вся необходимая поддержка. Однако, по состоянию на сегодня, со стороны инвесторов активного интереса не наблюдается.

- Камыш произрастает не только на территории резервата, но и в Курмангазинском районе. Два года назад приезжали инвесторы из Китая, которые выразили намерение производить бумагу из камыша. Однако для этого требовались значительные объёмы воды и электроэнергии. Мы согласились предоставить им участок под строительство завода, они занялись анализом всех факторов. Но на сегодняшний день проект остался нереализованным, - рассказал аким области.

Он также добавил, что сейчас ведутся переговоры с другим китайским инвестором.

- Инвестор получил всю необходимую информацию о камышевых зарослях, однако окончательного решения пока не принято, - сообщил Шапкенов.

По его словам, казахстанский инвестор также проявлял интерес к переработке камыша в различные виды продукции, но пока дальше обсуждений дело не пошло.

- Предприниматель Ибрагим Алипов предложил три проекта. Первый - переработка камыша в топливные гранулы, второй - производство бумаги, третий - использование свежескошенного камыша в качестве кормов для животных. Однако по всем этим направлениям пока не принято конкретного решения, - пояснил аким.

Напомним, в Атырауской области пожар охватил 800 гектаров территории государственного природного резервата «Акжайык». Для его тушения было сброшено 100 тонн воды.

Пожар был окончательно ликвидирован спустя 11 дней.