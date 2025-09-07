Вместе мы — сила: стаж Максутовых в энергетике превысил 100 лет

Не секрет, что в энергетике четко действует принцип меритократии, то есть, продвижения по принципу заслуг и способностей. И можно с уверенностью заявить, что здесь никакие родственные связи не помогут человеку продвинуться по карьерной лестнице, если он не знает, что такое энергетика, не умеет работать руками и мыслить логически, аналитически и системно. Более того, династии на предприятиях энергетики, наоборот, являются социальным и нравственным стержнем трудовых коллектив, образцом преемственности мастерства через поколения.

Общий стаж династии Максутовых в энергетике — как минимум 103 года, если учесть только тех ее представителей, кто в настоящее время продолжает работу.

История династии Максутовых на предприятиях теплоэнергокомплекса Алматы началась с Бейбита.

В 1995 году Бейбит Максутов, будучи 21-летним парнем из села Каракемер Кордайского района Жамбылской области, где и родились все представители династии, приезжает в Алматы. В то время стабильной работы на селе было мало, колхозы распались, страна только вставала на ноги. Нужно было переезжать в город.

Когда нужно было принять решение о том, чтобы начать работать в сфере энергетики, Бейбит полагался на пример родственника семьи Максутовых — Исахана Сыргабаева, который на тот момент был начальником котельного цеха, позже стал главным инженером, директором, в данный момент находится уже больше года на пенсии. К тому же, отец предложил перехать в Алматы и устротьсяся на ТЭЦ-2. Тот момент Бейбит запомнил на всю жизнь.

— Пришел устраиваться и прошел собеседование. Дали образец заявления о приеме на работу, взял в руки и читаю. «Пылеприготовительный цех» — думаю, зачем пыль готовить… Далее: «Слесарем второго разряда»… А я — пацан 21-летний, думаю, что такое слесарь. И потом дальше читаю: «Вместо уволившейся Чашкиной». И понимаю: Чашкина — это женская фамилия. И тогда я себе цель поставил: если женщина справилась, то и я справлюсь. Тогда такие вот мысли у меня были, потому что еще не понимал, что такое энергетика. Сейчас, 30 лет спустя, могу с уверенностью сказать, что здесь всему научился. Начал со сварочной работы. Этот навык помогал выжить — в то время тяжело было на одной зарплате продержаться, в свободное от основной работы время проводил отопление в частных домах, канализацию, электропроводку, а любимым хобби был ремонт автомобилей — ходовой части, двигателей, — сказал Бейбит Максутов.

Позже он был мастером, а с 2005 году по совету матери и супруги отучился в колледже и университете. Бейбит Максутов подчеркивает, что наличие средне-специального и высшего образования в рабочих специальностях открывает широкие перспективы для человека. В тоже время, важно не забывать и о практических навыках. Сейчас он — начальник котельного цеха на ТЭЦ-1. Но прежде чем им стать, за 30 лет Бейбит прошел все ступени по карьерной лестнице, начав сначала, шаг за шагом добиваясь успехов исключительно за счет своего трудолюбия, желания, умения и готовности учиться чему-то новому. И сегодня сам не отказывается от помощи подчиненным «в поле», показывая личным пример, как нужно делать сварку или крутить вентили.

В 1996 году, вслед за Бейбитом по его совету в энергетику Алматы пришел самый старший брат в семье Максутовых — Рашид. Сперва он устроился в котельный цех, через 7 лет перевелся в турбинный цех. Сейчас он — мастер по ремонту сетевых насосов и паротурбинного оборудования в турбинном цехе на ТЭЦ-2. Работа ему нравится тем, каждый раз — новые задачи.

Дети Рашида пошли по стопам отца в энергетику. Галымжан сейчас является старшим машинистом турбинного цеха на ТЭЦ-1. Также в ПРП «Энергоремонт» в службе ремонта некоторое время работал старший сын Рашида Коркенжан, но с недавних пор принял решение сменить сферу деятельности.

— Я посоветовал Галымжану и Коркенжану, чтобы они обучились в сфере энергетики. Не настаивал, но когда Галымжан уже был в старших классах в школе, я максимально подробно рассказал о преимуществах профессии, работы в энергетике. Так он выбрал эту сферу. Я очень рад, что он меня послушался в свое время и горжусь им. Старший также отучился, 16 лет отработал, но совсем недавно, к сожалению, уволился, и решил работать на себя. Я его пытался отговорить, но он сказал, что у него свои планы. Коркенжану уже 35, он взрослый, но, где бы он ни работал, я всегда рад его успехам, горжусь им и желаю ему благополучия. Теперь надеюсь, внуки также заинтересуются энергетикой, — сказал Рашид Максутов

Галымжан же рассказал, что не сразу решился на то, чтобы стать энергетиком.

— Долго думал, в какой колледж поступить. Отец и дяди работали в сфере энергетики, но я не сразу заинтересовался этой сферой, думал о сфере финансов. Но в итоге решил поступить на энергетику, так как это — стабильность, к тому же, мы все делаем важное дело, обеспечивая город светом и теплом. С 2013 года работаю на ТЭЦ-1. Моя мотивация — применять свои навыки, узнавать новое, а также планирую расти дальше, стать мастером производственного участка, — сказал Галымжан Максутов

Династия Максутовых в энергетике — это не только Бейбит, Рашид и его сын Галымжан. На ТЭЦ-1 заместителем начальника турбинного цеха по ремонту работает Ринат, второй по старшинству после Рашида. А на ТЭЦ-2 трудится следующий после Рашида и Рината по возрасту брат — Бакыт Максутов, он — машинист насосных установок осветленной воды в котельном цехе. Также на ТЭЦ-1 в химической лаборатории одно время работала сестра Рашида, Рината, Бакыта и Бейбита.

Ринат свою трудовую деятельность в энергетике ведет на протяжении 24 лет. До этого был в свободном плавании, но по его признанию, профессия в сфере энергетики сама нашла его. Также повлиял на выбор профессии отец.

— Первый год был тяжелым, к технике тогда не имел отношения, хотел уйти. Тем более, в свободном плавании в строительстве, торговле зарабатывал хорошие деньги. Но отец меня позвал и сказал: «Дерево цветет и растет на одном месте». После этих слов я оставил мысли бросить энергетику и так с 2001 года работаю в ней. Были наставники опытные, благодаря которым получил необходимые навыки, освоил разные рабочие профессии — газорезщика, электросварщика, например. В обед не отдыхал, а брал инструменты и оттачивал свои навыки, набирался опыта, без дела не сидел. Начинал слесарем по ремонту паротурбинных установок на ПРП «Энергоремонт», в 2007 году перешел на ТЭЦ-1 старшим мастером. С 2009 года на этой же станции меня повысили до замначальника турбинного цеха по ремонту. Не жалею о выборе профессии, чувствую, что нашел свое место в жизни, — сказал Ринат Максутов.

Сын Рината по собственному решению отучился на электроэнергетика, но решил работать в сфере связи, что также является рабочей профессией.

Бакыт в сфере энергетике уже 26 лет. Он сам изъявил желание быть энергетиком, а у братьев спрашивал лишь о тонкостях работы в данной сфере.

— По работе не скажу, что мне сложно. В основном на моей должности подаем котельным, по команде переключаем насосы. Ответственность есть, как и у меня, так и у всех нас. Если насосы отключаются, то есть инструкция, что нужно делать. За 26 лет изучил уже каждый винтик, каждый болтик, — сказал Бакыт Максутов.

Его сыну сейчас 18 лет, и пока еще решается вопрос о его будущей профессии. А молодым специалистам Бакыт рекомендует выбрать энергетику, потому что это постоянная работа и стабильный источник дохода.

— Хотел бы, чтобы и мой сын также пошел по нашим стопам. С братьями не всегда одновременно в смене, работа сменная у всех. Встречаемся все вместе у родителей. Наш отец работал агрономом, и пройдя ступень за ступенью, своим трудом дослужился до руководителя колхоза. Он с детства нас приучал к труду. Мама — бухгалтер. Бейбит первым пошел в энергетику, и все мы вслед за ним пришли в энергетику. Нам всем нравится, что здесь также можно добиться всего своим трудом и желанием работать, — пояснил Бакыт Максутов.

Каждый представитель династии Максутовых — мастер своего дела. За семейным столом родственники то и дело обмолвятся о рабочих моментах. А переживают они только об одном: что рано или поздно наступит пора выйти на пенсию, и от насыщенных рабочих будней останутся лишь теплые воспоминания. Но они верят и надеются, что новые поколения казахстанцев, как представители династий, так и новые лица, опираясь на заложенный фундамент и наследие, внесут свой достойный вклад в будущее энергетики Казахстана.

