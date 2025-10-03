В Мангистауской области наградили учителей и лучшие организации образования

В собрании приняли участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, более 700 учителей, ветераны образования и почётные гости.

Фото: акимат Мангистауской области

Глава региона Нурдаулет Килыбай поздравил учителей с профессиональным праздником, а также за значимый вклад в развитие сферы образования наградил ряд педагогов ведомственными наградами Министерства просвещения РК: медалями «Ветеран труда», нагрудными знаками «Ы. Алтынсарин», «Почётный работник образования», почётным дипломом «Лучший работник технического и профессионального образования», а также почётной грамотой акима области.

Фото: акимат Мангистауской области

— Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивает, что будущее страны напрямую зависит от учителей. Уровень развития и цивилизованности любого общества определяется его отношением к учителям. Безусловно, в стране, где чтят труд учителей, вырастет образованное поколение, которое ждет светлое будущее. Это показывает, что труд педагога высоко ценится на государственном уровне. Поэтому мы в регионе уделяем особое внимание повышению качества образования и укреплению статуса учителя, — сказал Нурдаулет Килыбай.

На торжественном мероприятии ко Дню учителя были награждены победители проекта «Табысты мектеп», инициированного в начале года акимом области.

Первое место занял специализированный IT-лицей города Актау. Школа-победитель стала обладателем нового автомобиля, а также денежного вознаграждения в размере трёх окладов для всего коллектива — от руководителя до младшего сотрудника.

Фото: акимат Мангистауской области

Второе место завоевала школа № 5 имени Шогы Муналулы Мунайлинского района. Коллектив школы получил денежное вознаграждение в размере двух окладов — от директора до младшего персонала.

Фото: акимат Мангистауской области

Третье место присуждено школе-гимназии № 5 города Жанаозен. Коллектив школы получил денежное вознаграждение в размере одного оклада — от директора до младшего персонала.

Также были объявлены результаты конкурса «Үздік колледж» среди организаций технического и профессионального образования. Главный приз получил Мангистауский высший политехнический колледж. Также были награждены Мангистауский энергетический колледж и Жанаозенский колледж сервиса и новых технологий.

Кроме того, 12 педагогов, добившихся успехов в сфере образования, были награждены специальным нагрудным знаком акима области. А обладателям второго места в конкурсе были вручены путёвки в санаторий. В ходе мероприятия учителям выразили искреннюю благодарность, а их труд был высоко оценён.