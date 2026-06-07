Влияют ли искусственные осадки на климат — объяснение эксперта

Может ли искусственный вызов дождя привести к уменьшению осадков в других регионах? На этот вопрос в программе «Бүгін LIVE» телеканала Jibek Joly ответила генеральный директор Центра поддержки цифрового правительства Алия Оспанова, передает корреспондент агентства Kazinform.

В социальных сетях распространяются мнения о том, что «дожди перенаправили в Туркестанскую область» и что «другим регионам не хватает осадков». Однако, по словам Алии Оспановой, технология работает совершенно иначе.

— Основная цель проекта — предотвращение засухи. В прошлом году в Туркестанской области были периоды, когда осадки отсутствовали более восьми месяцев. Это создало серьезные трудности для фермеров. Мы изучили опыт нескольких стран и рекомендации международных метеорологических организаций. Опираясь на научные исследования и международную практику, мы запустили этот проект, — сказала она.

Кадр из видео

По словам специалиста, технология используется в мире уже около 50 лет. Ее применяют в США, Китае, Канаде, странах Европы и Ближнего Востока.

Также Алия Оспанова объяснила, как происходит искусственное усиление осадков.

— Мы не создаем новые облака. Специальный самолет работает только с уже сформировавшимися дождевыми облаками. Под облаками распыляются экологически безопасные солевые реагенты. Это ускоряет процесс кристаллизации влаги и повышает вероятность выпадения осадков. При этом зона воздействия ограничена, и дождь не распространяется на большие территории, — пояснила Алия Оспанова.

Напомним, Казахстан стал первой страной в регионе, которая начала искусственно вызывать дождь.

Ранее сообщалось, что фермеры Туркестанской области связывают порчу урожая дынь с искусственными осадками.